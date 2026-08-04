Tunisie: Santé animale au pays - Le ministère de l'Agriculture renforce la vigilance face à la canicule

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Face aux urgences climatiques et aux risques sanitaires actuels, la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV), relevant du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a ordonné une mobilisation générale de ses services régionaux. L'objectif : élever au maximum le niveau de vigilance et de surveillance épidémiologique afin de préserver le cheptel national et de garantir la sécurité alimentaire.

Cette directive a été formalisée lors de la réunion périodique des chefs de districts, tenue ce lundi. La rencontre a permis d'évaluer la situation sanitaire de l'élevage national et de mesurer la réactivité des équipes sur le terrain. Face aux menaces régionales potentielles, la DGSV a insisté sur le maintien d'une alerte maximale pour stopper toute propagation de maladies zoonotiques ou émergentes.

Vague de chaleur et coupures d'électricité : un secteur sous pression

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Les débats ont largement porté sur l'impact de la vague de chaleur exceptionnelle et des coupures d'électricité répétées sur les filières d'élevage. Pour atténuer ces contraintes météo et techniques, les services vétérinaires locaux et régionaux restent mobilisés sur le terrain pour apporter une assistance technique continue aux éleveurs, évaluer les pertes subies et proposer des solutions d'urgence afin de renforcer la résilience du secteur.

Gestion rigoureuse des vaccins et préparation de la campagne d'automne

Sur le plan logistique, l'état des stocks nationaux de vaccins a fait l'objet d'un examen minutieux. La direction générale a exigé une gestion optimale de ces réserves stratégiques, insistant sur le respect strict de la chaîne de froid et la distribution rapide aux différentes régions afin d'éviter toute rupture dans les programmes de vaccination.

Enfin, en prévision de la rentrée, les équipes ont officiellement lancé les préparatifs de la campagne d'automne contre la rage, avec un accent particulier mis sur la hausse du taux de couverture vaccinale et l'organisation de la Journée mondiale contre la rage.

En clôture des travaux, le Directeur Général des Services Vétérinaires a salué la mobilisation des cadres et techniciens, rappelant que la situation actuelle exige une coordination sans faille et une démarche proactive axée sur la prévention et l'intervention rapide.

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