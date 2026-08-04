Tunisie: Sonede - Perturbation et coupure de l'eau potable dans ces zones dès aujourd'hui

Une importante panne sur la conduite principale d'adduction de 600 mm a provoqué des perturbations majeures et une interruption de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs délégations de la région. La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), district de Menzel Temime, a annoncé que cette coupure touche directement les habitants de Menzel Temime, Kelibia et Hammam Ghezez depuis ce mardi 4 août 2026.

Afin de rétablir le service dans les plus brefs délais, les équipes techniques de la société sont mobilisées sur le terrain. Les travaux de réparation de cette avarie stratégique sont engagés en urgence et se poursuivront sans interruption, 24 heures sur 24.

Selon le communiqué officiel de la SONEDE, la fin des interventions permettra une reprise progressive de la distribution d'eau potable à partir du mercredi 5 août 2026, dès 8 heures du matin.