Tunisie: Ariana - Journée de vaccination gratuite et obligatoire contre la rage

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Face aux enjeux majeurs de santé publique liés à la rage, les autorités régionales passent à l'action sur le terrain. Le Commissariat Régional au Développement Agricole d'Ariana organise une opération ciblée de vaccination le jeudi 6 août 2026, s'inscrivant directement dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre cette maladie mortelle.

Pour l'occasion, une tente vétérinaire mobile sera installée devant le dispensaire de Douar Khalfa, situé dans la délégation de Bouhenneche. Les équipes médicales y accueilleront le public entre huit heures et onze heures du matin afin de procéder à la vaccination des chiens et des chats.

Les responsables régionaux rappellent que cette prestation est entièrement gratuite, mais surtout obligatoire pour l'ensemble des propriétaires d'animaux de compagnie. L'objectif clé de cette initiative est de contenir la propagation du virus et d'assurer une protection collective efficace. Le commissariat lance ainsi un appel solennel aux habitants du secteur pour qu'ils se mobilisent en nombre, facilitant par leur présence le travail des vétérinaires engagés sur le terrain.

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