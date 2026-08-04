Tunisie: Bâtiment - Une délégation d'affaires tunisienne au Salon « Paris Builders Show » du 27 septembre au 1er octobre

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre, en collaboration avec la Chambre Tuniso Française de Commerce et d'Industrie, organise une mission d'affaires destinée aux entreprises tunisiennes souhaitant participer au salon « Paris Builders Show ». L'événement se déroulera du 27 septembre au 1eᣴ octobre 2026 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris.

Anciennement connu sous le nom de Mondial du Bâtiment, ce rassemblement s'impose comme la plus grande manifestation internationale en France dédiée au bâtiment, à la construction, à l'architecture et à la rénovation. L'événement rassemble l'ensemble des acteurs du secteur autour de quatre grands rendez vous spécialisés et complémentaires : BATIMAT pour la construction, INTERCLIMA pour le génie climatique innovant et durable, IDÉOBAIN pour le design ainsi que l'aménagement de la salle de bains, et enfin RENODAYS, le forum consacré à la rénovation globale des bâtiments.

Une vitrine internationale et un levier de croissance

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D'après un communiqué de la CCI du Centre, cette initiative représente une opportunité majeure pour les entreprises tunisiennes actives dans les matériaux de construction, les équipements, l'énergie ou la rénovation. Elle permettra aux participants d'accéder aux dernières innovations technologiques et de nouer de nouveaux partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux de premier plan. L'ampleur de l'événement est considérable avec plus de 2 200 exposants, près de 135 000 visiteurs professionnels attendus et un programme riche de 500 conférences et ateliers.

Un accompagnement sur mesure pour les participants

Les entreprises tunisiennes engagées dans cette mission bénéficieront d'un suivi privilégié et de nombreux avantages.

Un accueil officiel sera tout d'abord réservé à la délégation par la direction du salon. Les professionnels recevront des badges d'accès gratuits au titre de délégation internationale et disposeront d'un accès complet à la plateforme numérique de mise en relation afin de programmer des rendez vous d'affaires ciblés. Les participants pourront également assister librement aux conférences, aux ateliers ainsi qu'aux rencontres organisées au sein du Club International.

Par ailleurs, une attestation de participation sera délivrée par la CCI du Centre, accompagnée d'une lettre de recommandation de la chambre tuniso française afin d'appuyer et de faciliter les démarches de demande de visa pour l'ensemble des inscrits.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre invite dès à présent les entreprises intéressées à contacter ses services et à valider leur inscription rapidement en complétant le formulaire prévu à cet effet.