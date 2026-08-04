Tunisie: Médias publics - Kaïs Saïed plaide pour un discours responsable et intensifie la lutte contre la drogue

Le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé les médias publics à jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la cohésion nationale et la défense de l'intérêt supérieur du pays, lors d'une réunion tenue lundi après-midi au palais de Carthage avec les responsables des principaux établissements médiatiques publics.

Ont pris part à cette rencontre Chokri Ben Nessir, président-directeur général de la Télévision tunisienne, Henda Ben Alaya Ghribi, présidente-directrice générale de la Radio tunisienne, Najeh Messaoui, président-directeur général de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Saïd Benkraiem, président-directeur général de SNIPE-La Presse, ainsi que Mohamed Ben Salem, administrateur délégué de Dar Assabah.

Au cours de cette réunion, le chef de l'État a insisté sur la responsabilité des médias nationaux dans le contexte actuel, estimant qu'ils doivent être « une voix libre » portant « une parole courageuse ». Il a souligné que cette étape de l'histoire du pays requiert un traitement médiatique fondé sur la vérité, la responsabilité et le service de l'intérêt général.

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Selon un communiqué de la présidence de la République, Kaïs Saïed a également considéré que les médias ne devraient pas se laisser entraîner dans des polémiques avec ceux qui, selon ses termes, « ne méritent ni attention ni réponse ». Il a appelé à privilégier un discours médiatique responsable, capable de refléter fidèlement la réalité et de contribuer à la stabilité du pays.

Le président de la République a, par ailleurs, recommandé d'intensifier la diffusion de capsules radiophoniques et télévisées de sensibilisation afin de lutter contre plusieurs phénomènes jugés préoccupants, en particulier le fléau de la drogue. Il a estimé que les parties qui ont ciblé l'État par le passé et continuent de le faire cherchent désormais à fragiliser la société en s'attaquant principalement à la jeunesse.

Abordant la situation politique, Kaïs Saïed a déclaré que « le conflit d'aujourd'hui oppose le système à l'ancien appareil qui tente de reprendre son souffle par tous les moyens ». Il s'est toutefois voulu rassurant, affirmant que tant que « le front intérieur » restera solide, toutes les tentatives de déstabilisation, quelle qu'en soit l'origine ou la finalité, échoueront.

En conclusion, le chef de l'État a réaffirmé sa détermination à poursuivre la voie engagée depuis le 25 juillet 2021, assurant que les engagements pris envers les Tunisiens seront concrétisés par des actes. « Le mot de la fin ne sera pas un communiqué, mais des actes », a-t-il déclaré, ajoutant que le pays continuera d'avancer sur le chemin « tracé par le peuple au prix de ses sacrifices » et que les aspirations des citoyens dans toutes les régions de la Tunisie ne seront pas déçues.

La présidence de la République a publié le contenu de cette réunion dans un communiqué diffusé lundi soir.