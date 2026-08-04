Tunisie: Filière avicole - Renforcer la coordination face à la volatilité des prix et aux aléas climatiques

Une réunion s'est tenue lundi au siège du ministère du Commerce, sous la présidence du ministre Samir Abid, en présence de représentants des entreprises opérant dans le secteur de l'aviculture et des oeufs, ainsi que des structures professionnelles et administratives concernées.

La rencontre a permis de souligner la nécessité de renforcer la coordination entre les structures administratives centrales et régionales et les organisations professionnelles intervenant dans le secteur. L'accent a également été mis sur l'importance de se préparer aux éventuelles situations d'urgence et de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter certains phénomènes susceptibles de générer des difficultés et des défis pour l'ensemble de la filière.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres périodiques consacrées au suivi de la situation générale du secteur, notamment au cours de la période récente, marquée par plusieurs changements et fluctuations climatiques ainsi que par une volatilité des prix, ayant eu de nombreux impacts sur les différentes composantes de la filière.

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À cette occasion, le ministre a renouvelé son appel à travailler conjointement dans le cadre d'une équipe réunissant l'ensemble des parties prenantes de la filière avicole et des oeufs, afin d'examiner les difficultés rencontrées et d'y apporter des réponses.

L'objectif est de parvenir à des solutions structurelles permettant d'assurer la continuité de la filière et de renforcer sa capacité à faire face aux difficultés, dans l'intérêt général des différents acteurs du secteur, notamment les petits et moyens éleveurs, conformément à la politique sociale de l'État, selon un communiqué publié mardi 4 août 2026 par le ministère du Commerce.