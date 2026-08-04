Tunisie: Programme PROSOL - 400.000 ménages ont accès à l'eau chaude grâce à l'énergie solaire

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Plus de 400.000 familles tunisiennes ont bénéficié du programme national « Prosol » de promotion des chauffe-eau solaires depuis son lancement en 2005 jusqu'au 31 décembre 2025, a indiqué le directeur du programme de promotion des chauffe-eau solaires et de la production d'électricité raccordée au réseau basse tension à l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), Tarek Barkati.

La superficie totale des capteurs solaires installés dépasse désormais un million de mètres carrés, permettant à près de 20% des ménages tunisiens de couvrir leurs besoins en eau chaude grâce à l'énergie solaire, a précisé le responsable, qualifiant « Prosol » d'expérience nationale de référence dans le développement des énergies renouvelables.

Selon lui, la Tunisie dispose d'atouts naturels favorables, avec environ 3.000 heures d'ensoleillement par an, ce qui a conduit l'ANME à intensifier, depuis le milieu des années 1990, ses campagnes de sensibilisation à l'utilisation de l'énergie solaire.

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Le programme repose sur un mécanisme de financement associant subventions et crédit. Un chauffe-eau solaire de 200 litres, vendu environ 2.100 dinars, ouvre droit à une aide de 400 dinars du Fonds de transition énergétique, tandis que les modèles de 300 litres et plus bénéficient d'une subvention de 700 dinars.

Le solde est financé par un prêt remboursé sur une période pouvant atteindre cinq ans via la facture d'électricité.

L'ANME affirme également assurer un contrôle de la qualité des équipements, des fournisseurs et des installateurs, ainsi qu'un suivi du service après-vente.

Les réclamations représentent moins de 1% des installations réalisées chaque année, soit entre 100 et 150 plaintes pour environ 12.000 chauffe-eau solaires installés annuellement.

L'agence a, par ailleurs, engagé la numérisation du programme afin de dématérialiser le suivi des installations, des subventions et des contrôles sur le terrain, dans le but d'améliorer sa gouvernance.

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