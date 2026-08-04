Tunisie: Sidi Bouzid - 820 hectares de pastèques, melons et concombres détruits par la chaleur

La récente vague de chaleur a causé des dégâts importants aux cultures agricoles dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, avec des taux de dommages pouvant atteindre 100 %, a indiqué le chef du service de la production végétale au sein du Commissariat régional au développement agricole (CRDA), Mourad Mabrouki, dans une déclaration à l'agence TAP.

Selon le responsable, quelque 820 hectares de cucurbitacées, notamment pastèques, melons, courges et concombres, ont été endommagés à des taux compris entre 70 % et 100 %. Quelque 2 015 hectares de piments saisonniers ont également subi des dégâts estimés entre 50 % et 70 %, tandis que 670 hectares de vignobles ont été touchés à des degrés variant entre 20 % et 70 %.

Les agrumes ont également été affectés, avec 525 hectares endommagés. Les dégâts sont estimés à environ 10 % pour les orangers et à 40 % pour les citronniers. Par ailleurs, 240 hectares de figuiers ont subi des dommages compris entre 70 % et 90 %.

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Mourad Mabrouki a expliqué que ces dégâts sont principalement dus à la hausse des températures et aux coupures d'électricité, qui ont perturbé les opérations d'irrigation. Cette situation pourrait entraîner une baisse de la production et, par conséquent, une hausse potentielle des prix des produits agricoles au cours de la prochaine période.