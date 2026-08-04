Tunisie: Location-accession vente - Déploiement d'une plateforme numérique pour les logements sociaux

4 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les autorités ont appelé lundi à accélérer la mise en service d'une plateforme numérique destinée à gérer les demandes de location-accession et de vente par acomptes des logements sociaux, en fixant un calendrier précis pour l'achèvement du projet et en renforçant les actions de sensibilisation auprès des citoyens.

Lors d'une réunion de suivi, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, a insisté sur la nécessité de lever les obstacles techniques et administratifs afin de finaliser la plateforme dans les meilleurs délais.

Il a également préconisé la formation des cadres régionaux à son utilisation pour assurer un déploiement efficace sur l'ensemble du territoire.

Selon un communiqué du ministère, cette plateforme doit contribuer à la numérisation des procédures, à renforcer la transparence dans l'attribution des logements sociaux, à garantir l'égalité des chances entre les bénéficiaires et à accélérer les démarches d'accession à la propriété tout en améliorant les services destinés aux citoyens.

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La réunion, qui a rassemblé notamment des responsables du programme, du Centre national de l'informatique (CNI) et de l'équipe chargée du développement de la plateforme, a permis d'examiner l'état d'avancement du projet, les progrès réalisés dans l'interconnexion des bases de données des bénéficiaires ainsi que les difficultés rencontrées.

Les participants ont également étudié les mécanismes destinés à faciliter le dépôt et le suivi en ligne des demandes de logements sociaux, selon la même source.

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