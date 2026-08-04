Tunisie: Lancement d'une vaste campagne de propreté aux abords de l'ancienne église de Radès

Une équipe conjointe composée de la municipalité de Radès (gouvernorat de Ben Arous), de la commissariat régional au développement agricole et des services de la direction régionale de l'équipement de Ben Arous a démarré, hier, une série d'interventions sur le terrain pour nettoyer l'enceinte de l'ancienne église située sur l'avenue de la République, dans la ville de Radès.

Selon les déclarations faites à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) par Khalil Maouia, secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Radès, ces travaux interviennent « dans le cadre de l'application des instructions du président de la République, Kaïs Saïed, données lors de sa visite ce dimanche à ce monument, et ordonnant le nettoyage et l'entretien des abords de l'église ».

D'après la même source, le programme d'intervention comprend « la réalisation d'une vaste campagne de propreté incluant le désherbage des abords de l'enceinte de l'église, l'élimination des débris accumulés sur place, ainsi que l'évacuation des remblais et des déchets amoncelés le long du monument ».

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Une équipe d'ouvriers a été mobilisée, appuyée par des équipements spécifiques pour mener à bien ces travaux. Ceux-ci devraient se poursuivre ce mardi afin de finaliser les interventions programmées et de nettoyer l'ensemble de l'enceinte de cette église construite en 1911.