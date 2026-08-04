Au-delà des transferts de fonds, qui représentent aujourd'hui plus de 7 % du PIB, les Tunisiens résidant à l'étranger constituent un levier essentiel pour le développement du pays. Forts des compétences et de l'expertise acquises dans de nombreux domaines à l'international, ils représentent un capital humain précieux sur lequel la Tunisie entend s'appuyer pour stimuler l'investissement, favoriser le transfert de savoir-faire et relever les défis du développement.

Le séminaire régional des Tunisiens à l'étranger, consacré au deuxième district, s'est tenu mercredi dernier à Tunis sous le thème « Nos compétences... une force motrice du développement national ». Organisé par l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE), cet événement a rassemblé des représentants des structures publiques ainsi que des membres de la diaspora, en présence du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, du président de l'Utica, Samir Majoul, et du président de la Conect, Aslen Berjeb. Il vise à rapprocher les expatriés de l'écosystème de l'investissement en Tunisie.

Cette rencontre s'inscrit, en effet, dans le cadre d'une série de rendez-vous régionaux organisés à travers le pays afin de faire connaître à la diaspora les opportunités d'investissement ainsi que les secteurs porteurs dans les différentes régions. Elle offre également un cadre de dialogue propice aux échanges d'idées sur les moyens d'impliquer davantage les Tunisiens résidant à l'étranger dans le développement économique et social de la Tunisie. « Cet événement représente une opportunité de rassembler autour d'une même ambition notre diaspora, composée de Tunisiens réputés pour leur excellence dans de nombreux domaines, notamment les sciences, la finance, les affaires et la culture, et qui demeurent profondément attachés à leur patrie », a déclaré la directrice générale chargée de la gestion de l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE), Neila Bali.

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Elle a ajouté que cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des événements organisés périodiquement afin de maintenir le contact avec toutes les composantes de la diaspora tunisienne, d'être à l'écoute de leurs besoins et de les tenir informées des différentes mesures et décisions prises en leur faveur. La responsable a également indiqué que les rencontres et réunions organisées dans les régions au cours de la période écoulée ont permis de mieux cerner l'évolution des réalités migratoires ainsi que les préoccupations, les attentes et les besoins de la diaspora.

Elle a rappelé que les mesures décidées en faveur des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) lors du Conseil ministériel tenu le 25 avril 2026, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, prouvent encore une fois que la diaspora figure parmi les priorités de l'État. Une importance qui se reflète dans l'ensemble de ses programmes et plans, notamment dans le Plan de développement 2026-2030. Elle a ajouté que cette priorité vise à poursuivre les efforts déployés pour défendre les intérêts ainsi que les droits sociaux et économiques des TRE dans leurs pays de résidence, et à leur permettre de contribuer davantage au développement économique et social inclusif du pays.

Un véritable pont créateur de richesse

Rappelant les réunions récemment tenues avec les créateurs tunisiens résidant en Europe et dans les pays arabes, ainsi que les rencontres avec les hommes d'affaires installés sur différents sites de production à l'étranger, Bali a affirmé que ces événements ont représenté une occasion d'ouvrir des canaux de communication et de dialogue avec l'élite de la diaspora et de renforcer la coopération avec ces deux catégories socioprofessionnelles. Elle a, en outre, souligné le travail quotidien accompli par les structures de l'Office, non seulement pour défendre les intérêts des TRE et les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi pour accompagner leurs familles restées en Tunisie.

Il est à noter que le séminaire s'est articulé autour de deux principales thématiques, à savoir « La présentation des secteurs porteurs dans les gouvernorats du deuxième district » et « Le renforcement de l'inclusion financière et l'optimisation des transferts financiers des Tunisiens résidant à l'étranger ».

Selon la responsable, ces thèmes ont été retenus afin d'approfondir le débat sur la contribution de la diaspora au développement du pays, non seulement à travers les transferts de fonds, mais également grâce au transfert des connaissances et des compétences acquises dans les pays d'accueil. Elle a, en somme, ajouté que la diaspora constitue un véritable pont créateur de richesse. Au-delà des transferts de fonds, qui représentent plus de 7 % du PIB et sont devenus un pilier essentiel de l'économie tunisienne, la diaspora contribue également au transfert du savoir-faire ainsi qu'à la construction de partenariats durables dans les domaines des affaires et de la finance.

Ainsi, la promotion des investissements directs, l'encouragement de l'investissement dans des secteurs stratégiques, la multiplication des partenariats, la valorisation des compétences tunisiennes à l'étranger et la mise en place d'un système d'information performant constituent, selon la responsable, les principaux défis auxquels les autorités se sont attelées afin d'impliquer davantage les membres de la diaspora dans le développement de la Tunisie.