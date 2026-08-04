Tunisie: Question de la semaine - Comment créer un avantage concurrentiel durable ?

Pour une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, la question de sa survie et de sa pérennité sur le marché est cruciale. L'arrivée de nouveaux concurrents, les ruptures technologiques, l'évolution des comportements des consommateurs ou encore les mutations réglementaires sont autant de facteurs qui mettent leurs activités à rude épreuve et les poussent à s'interroger sur la viabilité de leur modèle économique. Pour faire face à ces transformations de plus en plus rapides, beaucoup optent pour des solutions de court terme.

Elles cherchent à améliorer leurs produits, à réduire leurs coûts, à renforcer leur efficacité opérationnelle ou encore à intensifier leurs efforts commerciaux. Si cette logique d'amélioration continue est indispensable, elle atteint toutefois ses limites. Lorsque tous les acteurs évoluent selon les mêmes règles, les écarts de performance finissent inévitablement par se resserrer. C'est souvent à ce moment-là que la véritable voie de salut se trouve ailleurs. Il ne s'agit plus de jouer selon les règles établies, mais de les réécrire. Autrement dit, d'adopter ce que les spécialistes du management appellent une stratégie de rupture.

Popularisée par les travaux des théoriciens de la stratégie d'entreprise Gary Hamel et C.K. Prahalad, puis enrichie notamment par Kim et Mauborgne à travers le concept d'« océan bleu », cette approche repose sur une idée simple : le meilleur moyen de battre la concurrence n'est pas toujours d'être meilleur qu'elle, mais de changer le terrain de jeu. Contrairement à une idée largement répandue, la stratégie de rupture ne consiste pas uniquement à lancer un produit révolutionnaire. Elle vise avant tout à proposer au client une valeur nouvelle, voire supérieure, tout en remettant profondément en cause les pratiques dominantes d'un secteur.

L'objectif est de bâtir un avantage concurrentiel durable et difficile à reproduire. Cette rupture peut prendre plusieurs formes.

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Elle peut concerner le produit lui-même, mais aussi la manière de le concevoir, de le fabriquer, de le distribuer, de le commercialiser ou même de le financer. En d'autres termes, c'est souvent l'ensemble du business model de l'entreprise qui est repensé. Les exemples sont nombreux. Dans les secteurs de l'horlogerie, du textile-habillement ou encore de l'ameublement, plusieurs entreprises ont bouleversé les règles du jeu en proposant une nouvelle façon de concevoir le produit, de répondre aux attentes des consommateurs et d'organiser toute leur chaîne de valeur, de la production à la distribution.

Ces stratégies ne se limitaient pas à améliorer une offre existante ; elles ont profondément transformé le fonctionnement du marché. Les concurrents se sont alors retrouvés dans une position délicate : ils devaient non seulement comprendre cette nouvelle logique, mais aussi renoncer à des pratiques qui avaient pourtant assuré leur réussite pendant de nombreuses années. C'est précisément ce qui fait la force d'une stratégie de rupture. Elle oblige les entreprises établies à désapprendre avant de pouvoir réagir. Or, abandonner un modèle qui a longtemps fait ses preuves est souvent plus difficile que d'en construire un nouveau.

Aujourd'hui, cette logique repose largement sur l'innovation du business model. Mais aucune rupture ne naît du hasard. Elle exige une veille permanente des évolutions technologiques, réglementaires, économiques et sociétales. Les entreprises capables d'anticiper ces mutations détectent plus rapidement les opportunités que leurs concurrentes. Elles ne se contentent pas de répondre aux besoins exprimés par les consommateurs ; elles révèlent parfois des attentes que ces derniers n'avaient pas encore identifiées. À l'heure où les cycles d'innovation s'accélèrent et où les modèles économiques sont profondément bouleversés par la transition numérique, l'intelligence artificielle et les impératifs environnementaux, la stratégie de rupture apparaît moins comme un luxe que comme une nécessité.

Car, dans l'économie d'aujourd'hui, l'avantage concurrentiel ne revient plus systématiquement à celui qui fait un peu mieux que les autres. Il appartient surtout à celui qui ose repenser les règles du jeu et imaginer une manière radicalement nouvelle de créer de la valeur.