Tunisie: Contrôle sanitaire - Cent dix tonnes de produits infects, saisis et abîmés !

La prolifération des pratiques frauduleuses trahit le manque sidérant de la conscience professionnelle chez bon nombre de commerçants et de producteurs de produits destinés à la consommation. Il s'agit d'un véritable bras de fer que mènent, d'ailleurs, les équipes chargées du contrôle sanitaire des produits alimentaires contre les malfaiteurs. Ces équipes se mobilisent davantage durant la saison estivale pour endiguer un tant soit peu les arnaques, protéger les consommateurs contre des produits dangereux et préserver ainsi la santé publique.

Les mois de juin et juillet 2026 ont été marqués par la multiplication des actions de contrôle commercial et sanitaire. Le dernier communiqué de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa) montre l'ampleur que prennent les infractions. L'Insspa a saisi et détruit cent dix tonnes de produits non valables à la consommation.

Cinquante tonnes de miel de mauvaise qualité !

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En effet, l'arnaque s'est étendue à plusieurs produits alimentaires. Elle consiste, pour certains, en la modification de la nature du produit. Pour d'autres, ce sont les conditions de conservation et de stockage qui nuisent à la qualité. Parmi les marchandises saisies et détruites, l'on compte 78 mille litres d'eau minérale saisies dans les gouvernorats de Ben Arous, Tunis, l'Ariana et Sidi Bouzid. Stockées ou mises en vente sous un soleil de plomb, ces eaux minérales deviennent dangereuses, voire toxiques. Le miel accapare la part du lion en termes de quantité de produits saisis ; soit une cinquantaine de tonnes de miel ou d'ersatz de miel. Certains commerçants et producteurs se permettent de mélanger le miel local ( naturel ) et celui, importé ou industrialisé. Ce mélange a fini, non seulement, par nuire à la qualité du produit et à sa traçabilité, au détriment du consommateur. Notons que le produit final a été conservé dans de mauvaises conditions...

Dix-sept tonnes de viandes infectes

Autres produits qui ont été confisqués et abîmés : quelque dix-sept tonnes de viandes blanches, rouges et dérivés, dénichées à Nabeul, à Tunis, au Kef, à Jendouba et à Siliana, dont onze tonnes de viande de dinde, de poulet et dérivés complètement infectés. L'on compte aussi 3,5 tonnes de têtes de mouton et de membres de vaches congelés dans un dépôt anarchique. Les équipes ont également saisi 2,5 tonnes de viande de poulet, de foie, de saucisses et des viandes non valables à la consommation, ainsi que des substances interdites d'usage dans le domaine de la boucherie.

Quarante tonnes de céréales et dérivés

Par ailleurs, plus de quarante tonnes de céréales pourries ont été découvertes dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et du Kef. Il s'agit de produits de base comme la semoule et la farine, mais aussi des pâtes et du couscous qui, suite à leur stockage dans des espaces humides, ont développé des moisissures et ont été rongés par les insectes.

Les restos et les cafés aussi !

Manifestement, les arnaqueurs ne ménagent aucun effort pour gagner plus, quitte à mettre en danger la santé des consommateurs. Les produits infects touchent quasiment toutes les filières.

D'ailleurs, les équipes de contrôle ont saisi cinq tonnes de pommes de terre avariées, 1200 litres de lait en vrac de sources inconnues, 152 kilos de sucreries contenant des colorants interdits et 500 kilos de pâtes périmées. L'on compte aussi 577 kilos de piments séchés, huit kilos de colorant rouge ainsi que des quantités d'épices, de légumes, de fruits, de gâteaux et divers produits alimentaires périmés ou conservés dans de mauvaises conditions.

Il est utile de savoir que les actions de contrôle ont, également, porté sur le secteur de la restauration et les espaces de consommation destinés au public dont les restaurants touristiques, les bars, les cafés. Suite à ces démarches, des quantités de glaces non conformes aux normes et des produits alimentaires ont été saisis. Des procès-verbaux ont été rédigés à l'encontre des contrevenants ainsi que des décisions de fermeture et des avertissements. Les fraudeurs ont été appelés à remédier aux défaillances et à rompre avec les pratiques malsaines.