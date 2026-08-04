Maroc/Burkina Faso: CAN féminine Maroc 2026 - La ministre Annick Lidy Zingué Ouattara galvanise les Etalons dames

En fin de séjour au Maroc pour la CAN féminine, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, camarade Annick Lidy Djouma Pikbougoum Zingué Ouattara, est allée apporter le soutien du Gouvernement et du peuple burkinabè aux Etalons dames. A quelques heures d'un match décisif, elle a affiché sa confiance en l'équipe et lui a donné rendez-vous... en finale.

« Depuis le début de cette Coupe d'Afrique des nations féminine, nous sommes aux côtés des Étalons dames afin de leur transmettre le soutien du Gouvernement burkinabè, mais également celui de l'ensemble du peuple burkinabè. Notre présence ici traduit l'engagement des plus hautes autorités à accompagner et à encourager cette équipe qui représente dignement notre pays.

Il s'agit de la deuxième participation du Burkina Faso à une phase finale de la CAN féminine. Nous sommes convaincus qu'avec le travail qu'elles accomplissent, leur détermination et le soutien de toute la Nation, nos joueuses peuvent continuer à réaliser de belles performances et aller encore plus loin dans cette compétition.

Notre visite avait pour objectif de leur témoigner toute notre confiance, de les encourager et de leur souhaiter beaucoup de courage pour la suite du tournoi. Elles savent que tout un peuple est derrière elles et croit en leurs capacités.

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Je leur ai dit que je reviendrai pour la finale. Elles y croient, et moi aussi j'y crois. Lorsqu'on croit en ses rêves, qu'on travaille avec détermination et qu'on se bat jusqu'au bout, tout devient possible. Je leur ai donc donné rendez-vous pour la finale.

J'espère qu'elles relèveront ce défi. Nous les attendrons avec beaucoup de fierté. Inch'Allah, nous nous retrouverons pour la finale. »