Burkina Faso: Projet Integreted Heath service - Près de 4,8 millions d'habitants touchés

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a présidé la cérémonie de clôture du projet Integrated health services, lundi 3 août 2026 à Ouagadougou.

Après cinq ans d'intervention dans le domaine de la santé, le projet Integrated Health Services (IHS) referme ses portes. A cet effet, le ministère de la Santé en collaboration avec l'ONG JHPIEGO a organisé une cérémonie de clôture, lundi 3 août 2026 à Ouagadougou. Le directeur-pays de JHPIEGO, Dr Jérémie Zoungrana, a indiqué que le projet a permis de toucher près de 4,8 millions d'habitants dans les zones concernées que sont le Djôrô, le Nakambé et le Nando.

Il a souligné que les résultats enregistrés dans la lutte contre le paludisme témoignent d'une évolution positive des indicateurs. Selon lui, le projet a contribué à réduire de 45 % l'incidence du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et de 25 % dans la population générale. Dr Jérémie Zoungrana a également fait état d'une diminution de 35 % du nombre de cas de paludisme dans les zones d'intervention.

Plus de 20 000 bénéficiaires de consultations prénatales

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Les données communiquées montrent également que le niveau de prise en charge des cas par les agents de santé communautaires a atteint un taux de 99 %. Dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, il est ressorti que le projet IHS a enregistré des résultats encourageants. L'une des innovations majeures introduites est la consultation prénatale de groupe. Selon le directeur-pays de Jhpiego, cette stratégie a permis d'intégrer plus de 20 000 femmes enceintes et d'organiser plus de 10 000 séances de rencontres. A cela s'ajoute le renforcement de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant grâce au développement des compétences des agents de santé communautaires et des prestataires de soins.

De l'avis de Dr Jérémie Zoungrana, en matière de prévention et de contrôle des infections, les actions menées ont permis d'améliorer les pratiques dans les structures sanitaires à travers la formation des équipes, les supervisions et le renforcement des équipements. Il a souligné que le projet IHS a aussi accompagné la transformation du système d'information sanitaire. A titre d'illustration, il a fait savoir que les registres électroniques ont été déployés dans 446 formations sanitaires, favorisant un meilleur suivi des indicateurs et une utilisation plus efficace des données pour la prise de décision.

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a salué les résultats obtenus ainsi que l'engagement des différents acteurs impliqués dans la mise en oeuvre du projet. Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement burkinabè au peuple américain pour son accompagnement. « Cette coopération qui accompagne les priorités définies par les Burkinabè eux-mêmes a permis de sauver des vies, de renforcer nos services de santé et de soutenir les efforts de milliers de professionnels engagés chaque jour au service de nos communautés », a déclaré le ministre de la Santé.