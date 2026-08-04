Afrique Centrale: La Banque mondiale finance la modernisation du corridor routier Bangui-Douala

La première phase du vaste programme de modernisation du corridor économique Douala-Bangui vient d'être lancée avec l'appui de la Banque mondiale. Doté d'un financement initial de 525 millions de dollars, dont 425 millions destinés au Cameroun, ce projet vise à réhabiliter près de 800 kilomètres de routes, fluidifier les échanges commerciaux entre le Cameroun et la République centrafricaine(RCA) et renforcer l'intégration économique en Afrique centrale.

Le chantier de transformation du corridor routier Douala-Bangui entre dans une nouvelle phase. Après l'approbation, le 12 juin dernier, d'un programme de financement de 1,12 milliard de dollars, la Banque mondiale vient de confirmer le lancement de la première étape de ce projet stratégique pour l'Afrique centrale. Cette première phase mobilise 525 millions de dollars, répartis entre le Cameroun (425 millions), la RCA (90 millions) et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), qui bénéficiera d'un appui régional destiné à préparer les prochaines étapes du programme.

Long de plus de 1 400 kilomètres, le corridor Douala-Bangui constitue la principale porte d'entrée commerciale de la RCA. Plus de 80 % des marchandises destinées à ce pays et près de 70 % de celles à destination du Tchad transitent par cet axe. Pourtant, la vétusté des infrastructures et la multiplication des contrôles routiers ralentissent fortement le trafic. En raison du mauvais état de la route, il faut entre neuf et douze jours pour relier Douala à Bangui. Les tracasseries administratives sur le corridor ont été également dénoncées.

Au Cameroun, les investissements porteront sur un vaste programme de modernisation de près de 800 kilomètres de routes. Les travaux concernent notamment la reconstruction de la route Yaoundé-Douala sur 215 kilomètres ainsi que la réhabilitation des sections Yaoundé-Bonis-Ayos (332 kilomètres) et Bonis-Bertoua. L'objectif est de fluidifier la circulation des marchandises entre le port de Douala et la RCA. Le projet prévoit également une modernisation complète de la gestion du transport routier.

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Des stations automatiques de contrôle de la charge à l'essieu seront installées afin de limiter la surcharge des poids lourds. Un système de présélection permettra d'identifier automatiquement les véhicules suspects avant leur passage à la station de pesage, tandis que les éventuelles sanctions seront traitées de manière entièrement numérique.

Les retombées économiques attendues sont importantes. Selon les estimations de la Banque mondiale, le programme devrait générer entre 2 000 et 4 000 emplois directs et indirects tout au long de sa mise en oeuvre. Les activités d'entretien des infrastructures pourraient également créer entre 150 et 250 emplois supplémentaires chaque année. À terme, la modernisation du corridor Douala-Bangui devrait transformer l'un des principaux axes commerciaux d'Afrique centrale, en facilitant la circulation des biens et des personnes, en réduisant les coûts logistiques et en renforçant la compétitivité économique de toute la sous-région.