Congo-Brazzaville: La Guinguette africaine de Suresnes - L'initiative conjointe de Célestin Sounda Stewart et Armel Babindamana fait du chemin

Depuis 15 ans, la Guinguette africaine de Suresnes est devenue un rendez-vous incontournable des fins de semaine estivales. Installée au Centre aéré des Landes du Mont-Valérien, cette initiative est portée avec passion par les deux co-fondateurs, Armel Babindamana Babin et Célestin Sounda Stewart avec une équipe de bénévoles engagés qui en assurent l'organisation et la promotion.

Chaque samedi et dimanche de l'été, le site offre une véritable invitation au voyage à travers les cultures africaines. Musique, danse, littérature et gastronomie se conjuguent pour faire vivre aux visiteurs une expérience conviviale et chaleureuse. Chacun est libre de danser au rythme des mélodies, de savourer des spécialités culinaires, de découvrir des oeuvres culturelles ou tout simplement de partager un moment de rencontre et d'échange.

Au fil des années et des nombreuses soirées couronnées de succès, la Guinguette africaine a acquis une réputation qui dépasse largement les frontières de Suresnes, attirant un public toujours plus nombreux et diversifié.

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L'aventure se poursuit tout au long de l'été : la Guinguette africaine accueille le public chaque samedi et dimanche jusqu'au 29 août. Entretemps, une programmation pour vivre une Guinguette africaine spéciale Sape et celle du contexte patriotique du samedi 15 août, date de la célébration du 66e anniversaire de la République du Congo avec des préparatifs conjointement organisés avec la municipalité de la ville de Suresnes et la représentation diplomatique congolaise en France.

Visiblement fiers d'avoir installé la guinguette africaine comme étant un véritable carrefour de rencontres, la norme du vivre ensemble où la gastronomie africaine rivalise avec la musique, Célestin Sounda et Armel Babindamana revendiquent d'être à l'initiative de cet espace culturel. Célestin Sounda va plus loin, il se dit être sur les traces de son grand frère Édouard Nganga, dit Édo et du manager de l'orchestre Le Peuple, Charles Bouetoum Kiyindou, actuel directeur de cabinet du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Médard Milandou Nsonga.