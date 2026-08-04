Congo-Brazzaville: Diplomatie - Deux nouveaux ambassadeurs ont pris leurs fonctions

Le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, a reçu au Palais du peuple à Brazzaville, le 3 août, les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations diplomatiques entre le Congo, la Mauritanie et la République démocratique du Congo.

La cérémonie de réception des lettres de créance, ponctuée d'honneurs militaires et de l'exécution de l'hymne national, a rassemblé des dignitaires et des personnalités du monde politique. Le premier ambassadeur à être reçu, Hamzatou Abdoul Thiam, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie, a souligné sa volonté de renforcer les liens fraternels entre son pays et le Congo. Sa rencontre avec le président Denis Sassou N'Guesso a été décrite comme un moment d'apothéose, témoignant l'importance de cette alliance pour le développement régional.

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, Roger Bokwala Bopolonga, a également pris la parole peu après sa réception. Il a exprimé son engagement à oeuvrer pour la consolidation des relations de bon voisinage et la création d'un espace de paix et de prospérité en Afrique centrale. Ce moment marque le début de nouvelles missions diplomatiques.