Congo-Brazzaville: Disparition - Le PCT rend un dernier hommage à Gilbert Djombo Bomodjo

Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail (PCT) ont rendu, le 3 août à Brazzaville, en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, un dernier hommage à l'ancien préfet de la Likouala, Gilbert Djombo Bomodjo.

Décédé le 19 juillet à Paris, en France, à l'âge de 77 ans, le membre du comité d'honneur du PCT, Gilbert Djombo Bomodjo, a été inhumé au mausolée Marien-Ngouabi, en présence du président du Comité central du parti. Denis Sassou N'Guesso qui a déposé la gerbe de fleurs devant le cercueil contenant le corps sans vie du défunt au siège fédéral du PCT, a accompagné son collaborateur jusqu'à sa dernière demeure.

Né le 19 juin 1949 à Losso, district de Dongou, département de la Likouala, Gilbert Djombo Bomodjo a fait ses études primaires à Dongou de 1956 à 1962, sanctionnées par l'obtention du Certificat d'études primaires élémentaires. Il a poursuivi sa scolarité au Gabon puis est revenu au pays où il fréquenta au lycée Savorgnan-de-Brazza.

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Passant du corps de la défense à la fonction publique congolaise, Gilbert Djombo Bomodjo a travaillé en qualité de gestionnaire à l'hôpital d'Impfondo où il fut nommé en 1975, chef du département de l'économie. Secrétaire général de la région de la Likouala de 1978 à 1982, il bénéficia en 1983 d'une bourse de formation en administration publique en France. De retour au pays, Gilbert Djombo Bomodjo s'inscrivit aux cours par correspondance à Educatel, en Belgique, en 1985, et obtint le certificat de gestion des entreprises et comptabilité. Ce qui fera de lui un opérateur économique de renom.

Devenant un homme entreprenant, Gilbert Djombo Bomodjo quitta en 1991 la fonction publique pour se consacrer à temps plein à ses activités d'opérateur économique.

Membre de la Chambre de commerce au niveau régional, il a entrepris plusieurs activités et s'est illustré dans le transport, l'exploitation du bois, jusqu'à implanter une menuiserie moderne à Impfondo.

Président du comité de crise dans le département de la Likouala à l'issue de la guerre civile du 5 juin 1997, il est nommé préfet de ce département le 20 janvier 1998. Une fonction qu'il a exercée jusqu'au 30 avril 2022, soit pendant 25 ans. « Il lui a été reconnu l'attachement profond à sa fonction, tant ses performances étaient visibles. Durant son exercice, il a oeuvré pour le développement du département de la Likouala et s'était véritablement investi dans la recherche de l'unité des filles et fils de ce département », a souligné la trésorière du comité des membres d'honneur du PCT, Ida Victorine Ngampolo, dans son oraison funèbre.

Membre du Comité central du parti, il a été élu au comité d'honneur à l'issue du sixième congrès ordinaire, tenu du 27 au 30 décembre 2025, à Brazzaville. Selon Ida Victorine Ngampolo, Gilbert Djombo Bomodjo a été un grand travailleur, rigoureux, exigeant et imperturbable, qui a su gérer avec déférence sa tâche républicaine pour l'honneur de son titre. Il a été un homme de commandement, a-t-elle rappelé, mû par une droiture incontestable. « Il réprimandait les antivaleurs et sanctionnait les auteurs des actes indélicats. Homme social et généreux, il savait accepter le pardon dans la résolution des conflits.

Le camarade Gilbert Djombo Bomodjo est resté, durant sa vie, très fidèle au très grand camarade Denis Sassou N'Guesso, président du Comité central de notre parti qu'il appelait affectueusement Grand frère. Fidèle également à son parti, il a fait du département de la Likouala le fief imprenable du PCT durant 25 ans », a témoigné la trésorière du comité des membres du comité d'honneur du PCT, précisant que Gilbert Djombo Bomodjo a été un modèle dans sa vie professionnelle que politique.

Notons que Gilbert Djombo Bomodjo laisse une veuve et cinq enfants.