Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - 393 licenciés et titulaires de master congratulés

L'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) a publié, le 31 juillet à Kintélé, la banlieue Nord de Brazzaville, les résultats de la quatrième promotion des licenciés ainsi que de la deuxième promotion des titulaires de master afin d'encourager l'excellence académique, dans un contexte où l'enseignement supérieur est appelé à former des diplômés compétents et compétitifs.

La cérémonie de remise des diplômes réaffirme la volonté de promouvoir une jeunesse qualifiée, ambitieuse et pleinement engagée au service du développement du pays. Elle illustre également, avec solennité, la mission fondamentale de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso : former des cadres d'excellence.

La réussite de 393 licenciés et titulaires de master constitue un levier important pour améliorer la qualité de la formation. « Vos diplômes consacrent plusieurs années d'efforts, de sacrifices et d'engagements (...). Vous avez effectué des stages, des formations dans les entreprises, les administrations ou les laboratoires, afin de confronter les connaissances acquises aux réalités du terrain. Mais cette réussite n'est pas une fin en soi. Elle marque le début d'une nouvelle responsabilité (...). Une autre page doit désormais s'inscrire avec de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités et attentes tant pour vos familles que pour la société congolaise.

Nous voulons aussi participer à cette noble ambition de récupérer aussi un lot d'étudiants. (...) Quels que soient les chemins que vous avez choisis, gardez toujours en mémoire les valeurs que votre université vous a transmises, à savoir l'intégrité, le sens du devoir, la rigueur, l'excellence et le travail bien fait », a déclaré Maixent Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) et parrain de cette cérémonie.

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Le Pr Ange Antoine Abéna, président de l'UDSN, a fait le bilan des réalisations durant ces quelques années, citant la mise en oeuvre des laboratoires et l'ouverture des cycles de doctorat et autres. Il a promis aux meilleurs des finalistes d'enseigner à l'UDSN afin de renforcer le personnel enseignant.

La mise en lumière de ces résultats permet avant tout de reconnaître les efforts, la persévérance et le mérite des étudiants ainsi que des enseignants. Cette reconnaissance constitue une source de motivation pour les lauréats, tout en encourageant les autres étudiants à fournir davantage d'efforts afin d'atteindre les mêmes objectifs. Un motif de satisfaction pour les familles, les enseignants et les partenaires des universités.

En valorisant le mérite et les performances, l'UDSN encourage une culture de l'effort, de la qualité et de l'ambition, au bénéfice des étudiants et de la société tout entière.

Lors de cette cérémonie de publication, ont été mis en avant les classements d'excellence, les distinctions ou les listes des meilleurs diplômés. C'est ainsi que les meilleurs étudiants ont reçu des partenaires des ordinateurs portables, des bourses d'excellence, des prix, des certificats de mérite ou d'opportunités de stage et de mobilité internationale. Ces initiatives renforcent l'attractivité des études supérieures et récompensent l'investissement des étudiants les plus performants.

« Je voudrais aussi me tourner vers les partenaires. L'université, aujourd'hui, est ouverte sur la société. Nous revendiquons l'existence d'un écosystème auquel participent des institutions publiques nationales, des institutions étrangères, notamment des partenaires techniques et financiers au développement. (...) Surtout, nous n'omettrons pas de mentionner le secteur privé. Dix laboratoires où se trouve mise en oeuvre la vision d'un homme, du président de la République, chef de l'État, qui fait de la formation, particulièrement au niveau de l'enseignement supérieur, l'une des pierres de touche de son programme de gouvernement.

Dix laboratoires auxquels participent laborieusement des hommes et des femmes, des enseignants, du personnel non enseignant, qui chaque jour vivifient la rigueur et l'excellence », a déclaré Edith Delphine Emmanuel, ministre de l'Enseignement Supérieur.