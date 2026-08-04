Afrique Centrale: OCC - Le DG Pierre Lohohola en visite à l'agence de Maluku pour évaluer l'impact des travaux du Projet pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville

Le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA, a effectué, vendredi 31 juillet 2026, une visite d'inspection à l'Agence de Maluku, à Kinshasa, afin de s'enquérir de l'impact des travaux d'aménagement routier du projet pont route-rail, reliant Kinshasa à Brazzaville, lesquels affecteront une partie des infrastructures de cette entité stratégique de l'Office.

Cette mission a également permis au Directeur Général d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'Agence, d'échanger avec les cadres et agents, sur les défis auxquels elle est confrontée et de réaffirmer la volonté de poursuivre le redressement, la modernisation et le renforcement des capacités opérationnelles de l'Office Congolais de Contrôle, conformément à la vision du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

À son arrivée, le Directeur Général, Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA, accompagné de quelques Chefs de Départements centraux, a été accueilli par le Chef de Direction Provinciale de Kinshasa, Monsieur Pierre ILUNGA MULAMBA et le Chef d'Agence de l'OCC/Maluku, Monsieur Omer KAPITA MOKE, avant de présider une séance de travail réunissant les responsables de l'Agence et la délégation qui accompagne le Directeur Général.

Dans son mot de circonstance, le Chef d'Agence a souhaité la bienvenue au Directeur Général et salué l'intérêt particulier qu'il accorde aux entités de l'Office à travers cette première visite d'inspection. Il a présenté l'Agence de Maluku comme une entité stratégique spécialisée dans l'inspection des bois destinés à l'exportation et au marché local, dont l'expertise est reconnue à l'échelle internationale grâce à son accréditation, unique sur le continent africain dans ce domaine.

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Il a également exposé les principales contraintes ainsi que les perspectives de développement de l'Agence, tout en réaffirmant l'engagement de l'ensemble du personnel à accompagner la vision de la Direction Générale en faveur du renforcement des performances de l'Office.

À l'issue de cette séance de travail, le Directeur Général s'est adressé aux cadres et agents de l'Agence de Maluku. Dans son allocution, le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA a réaffirmé la vision de son mandat, celle qui lui a été confiée par le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, notamment le redressement, la modernisation et le rayonnement de l'Office Congolais de Contrôle.

Il a rappelé que cette ambition vise à restaurer l'autorité de l'Office, renforcer sa crédibilité, moderniser ses infrastructures et améliorer continuellement la qualité de ses prestations afin de positionner durablement l'OCC comme une institution de référence en matière de contrôle, de normalisation et d'évaluation de la conformité des produits et services en République démocratique du Congo. Le Directeur Général a, en outre, souligné que la réussite de cette transformation repose sur l'engagement collectif, la discipline et le sens élevé des responsabilités de l'ensemble des cadres et agents.

Le Directeur Général est également revenu sur les premières mesures sociales engagées depuis son accession à la tête de l'Office, notamment la régularité du paiement des salaires dans le délai conventionnel, la mise à disposition continue des frais de fonctionnement au profit des entités ainsi que le renforcement progressif de la prise en charge médicale des agents et cadres, à travers l'apurement progressif des engagements vis-à-vis des structures sanitaires partenaires. Il a affirmé sa volonté d'améliorer durablement les conditions de travail du personnel, convaincu que le bien-être des agents constitue un levier essentiel de performance.

En contrepartie, le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA a exhorté les cadres et agents à faire preuve d'intégrité, de professionnalisme, de loyauté et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Il a appelé ces derniers à incarner pleinement les valeurs du contrôle public, à combattre sans relâche la fraude et toutes les pratiques contraires à l'éthique professionnelle.

Le Directeur Général, le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA a, à cet effet, annoncé que la culture de performance sera désormais au coeur de la gouvernance de l'Office, à travers un système d'évaluation fondé sur la récompense du mérite et l'application de sanctions à l'égard de tout manquement aux obligations professionnelles.

La visite s'est poursuivie dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Maluku, où le Directeur Général et sa délégation ont effectué une descente dans plusieurs unités industrielles. La première étape a conduit la délégation à l'usine Varun Beverages, où le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA et sa délégation ont visité le laboratoire physico-chimique chargé des analyses de contrôle intervenant dans la production des boissons gazeuses, de l'eau embouteillée et des boissons énergétiques. Ils se sont ensuite rendus à l'usine Saphire Céramics DRC, spécialisée dans la fabrication de carreaux et faïences.

À travers cette visite de proximité, le Directeur Général a exprimé sa détermination de renforcer la collaboration entre l'Office Congolais de Contrôle et les opérateurs économiques, tout en consolidant les mécanismes d'évaluation de la conformité, de contrôle de la qualité et de protection des consommateurs.