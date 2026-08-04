Congo-Kinshasa: Le Fonds de Promotion de l'Industrie à la conquête des investisseurs au BENELUX avec 420 millions de US sur trois ans

La République démocratique du Congo (RDC) franchit un nouveau pas dans sa stratégie d'ouverture aux investissements directs étrangers. C'est ce qui explique l'organisation par le Fonds de Promotion de l'Industrie ce 29 juillet en Belgique, d'une conférence sur l'industrie en RDC.

Ce forum a connu la participation des opérateurs économiques, des institutions financières de développement, de la diaspora congolaise et du corps diplomatique.

Prenant la parole pour la circonstance, le Directeur Général Adjoint du FPI, Blaise Mastaky Birindwa a déclaré que la RDC entend « passer d'une économie d'exportation des matières premières à une économie de transformation industrielle ». Il a mis un accent particulier sur plusieurs indicateurs macroéconomiques : une croissance annuelle supérieure à 5 %, une inflation d'au moins 6 % après les tensions de 2023-2024 et des réserves de change portées à environ treize semaines d'importations contre deux en 2020.

Le DGA a donné les détails concernant le climat des affaires, les infrastructures et l'énergie pour rassurer les investisseurs. Les travaux de construction du corridor de Lobito reliant le Lualaba et le Haut-Katanga au port angolais de Lobit et la réalisation des projets hydroélectriques au pays sont des atouts majeurs pour les investissements lourds.

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Sur le plan financier, le FPI a présenté son évolution vers un modèle de cofinancement et de partage des risques avec d'autres institutions. Cela est illustré par un accord signé en février 2026 avec l'institution sud-africaine IDC dont les premiers projets communs sont attendus d'ici peu. Le FPI et IDC ont identifié quatre secteurs prioritaires : l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, l'énergie et la transformation locale des minerais stratégiques. Conformément à son plan triennal 2026-2027-2028, le FPI prévoit la mobilisation de quatre cent vingt millions de dollars américains en faveur des industriels. Cette enveloppe financera les investisseurs nationaux, internationaux et la diaspora congolaise. Mais les entreprises à financer doivent être de droit congolais et installées au pays.

Un appel a été lancé à la diaspora congolaise, invitée à mettre son expertise et son capital au service des projets industriels au pays.

Comme le disait Victor Hugo, « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Telle est la conviction de Blaise Mastaky Birindwa qui invite les entrepreneurs belges et autres à ne pas seulement observer la transformation économique de la RDC, mais à devenir les acteurs clés.

En marge de cette conférence économique, le DGA Mastaky a échangé avec Bertin Mampaka, Président du Parlement francophone bruxellois. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie économique prônée par le président de la République Félix Tshisekedi.