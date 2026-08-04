Ile Maurice: Prabha Chinien pressentie pour prendre les rênes de la FSC

Prabha Chinien est pressentie pour devenir la nouvelle Chief Executive de la Financial Services Commission (FSC), succédant ainsi à Désiré Vencatachellum, qui a quitté ses fonctions à la fin du mois de juin pour des raisons familiales, après avoir dirigé le régulateur des services financiers pendant neuf mois. Sa nomination devrait être officialisée ce mardi, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration de la FSC, au cours de laquelle les membres seront formellement informés de ce choix.

Avocate de formation, Prabha Chinien possède une longue expérience au sein de la fonction publique. Elle a notamment dirigé, pendant de nombreuses années, le bureau du Registrar of Companies, où elle a acquis une solide expertise en matière de droit des sociétés, de gouvernance et de réglementation des entreprises. Jusqu'à tout récemment, elle exerçait les fonctions de consultante auprès de la direction du Registrar of Companies, un département placé sous la tutelle du ministère des Finances.

Sa désignation intervient à un moment où la FSC est confrontée à plusieurs chantiers majeurs, notamment le renforcement du cadre réglementaire des services financiers, la mise en oeuvre de nouvelles réformes législatives et le maintien de la compétitivité de la place financière mauricienne dans un environnement international en constante évolution.