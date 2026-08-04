Ile Maurice: Véronique Leu-Govind contrainte de démissionner

En quelques heures, l'affaire Gulshan Govind a franchi un nouveau cap politique. Éclaboussée par l'enquête visant son époux, Véronique Leu-Govind a annoncé, hier, sa démission en tant que junior minister des Arts et de la culture et de la présidence des Nouveaux Démocrates (ND). Une double décision dictée par «un profond sens de responsabilités» afin de préserver «l'image, les valeurs et le fonctionnement» de son parti.

À la State House, en marge de la prestation de serment de deux nouveaux junior ministers, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a confirmé avoir évoqué la situation avec l'intéressée. «Moris ena diferan persepsion, pena nanye lor li, mo'nn koz ar li, linn fini step down», a-t-il déclaré, laissant entendre que le poids de la perception publique avait rendu son maintien au gouvernement difficile.

Dans sa lettre au comité exécutif des ND, Véronique Leu-Govind explique que les circonstances personnelles et familiales qu'elle traverse l'ont conduite, «après une mûre réflexion», à quitter la présidence avec effet immédiat. Remerciant le leader Khushal Lobine pour sa confiance, elle affirme demeurer fidèle aux idéaux du parti et compte conserver son mandat de députée et consacrer davantage de temps à sa famille.

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Les ND ont salué son courage, sa dignité et son sens de responsabilités, estimant que cette décision permettra de préserver la confiance des citoyens envers les institutions. Selon nos informations, cette double démission intervient alors que de nouveaux éléments auraient été portés à la connaissance des enquêteurs de l'ADSU, qui examineraient notamment l'utilisation présumée, par Gulshan Govind, du véhicule personnel et du téléphone portable de la députée. À ce stade, aucune accusation ne vise Véronique Leu-Govind.

Pour Me Rouben Mooroongapillay, avocat de Gulshan Govind, cette démission traduit avant tout un attachement aux valeurs démocratiques. Tout en regrettant qu'une épouse puisse être jugée sur la base d'actes reprochés à son conjoint, malgré la présomption d'innocence, il estime qu'elle a choisi de privilégier avant tout la confiance de l'électorat.