Ile Maurice: Véronique Leu-Govind contrainte de démissionner

4 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

En quelques heures, l'affaire Gulshan Govind a franchi un nouveau cap politique. Éclaboussée par l'enquête visant son époux, Véronique Leu-Govind a annoncé, hier, sa démission en tant que junior minister des Arts et de la culture et de la présidence des Nouveaux Démocrates (ND). Une double décision dictée par «un profond sens de responsabilités» afin de préserver «l'image, les valeurs et le fonctionnement» de son parti.

À la State House, en marge de la prestation de serment de deux nouveaux junior ministers, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a confirmé avoir évoqué la situation avec l'intéressée. «Moris ena diferan persepsion, pena nanye lor li, mo'nn koz ar li, linn fini step down», a-t-il déclaré, laissant entendre que le poids de la perception publique avait rendu son maintien au gouvernement difficile.

Dans sa lettre au comité exécutif des ND, Véronique Leu-Govind explique que les circonstances personnelles et familiales qu'elle traverse l'ont conduite, «après une mûre réflexion», à quitter la présidence avec effet immédiat. Remerciant le leader Khushal Lobine pour sa confiance, elle affirme demeurer fidèle aux idéaux du parti et compte conserver son mandat de députée et consacrer davantage de temps à sa famille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les ND ont salué son courage, sa dignité et son sens de responsabilités, estimant que cette décision permettra de préserver la confiance des citoyens envers les institutions. Selon nos informations, cette double démission intervient alors que de nouveaux éléments auraient été portés à la connaissance des enquêteurs de l'ADSU, qui examineraient notamment l'utilisation présumée, par Gulshan Govind, du véhicule personnel et du téléphone portable de la députée. À ce stade, aucune accusation ne vise Véronique Leu-Govind.

Pour Me Rouben Mooroongapillay, avocat de Gulshan Govind, cette démission traduit avant tout un attachement aux valeurs démocratiques. Tout en regrettant qu'une épouse puisse être jugée sur la base d'actes reprochés à son conjoint, malgré la présomption d'innocence, il estime qu'elle a choisi de privilégier avant tout la confiance de l'électorat.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.