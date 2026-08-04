Ile Maurice: Savabaddy au Tourisme, Apollon aux Sports, Foo Kune-Bacha à l'Environnement

Hier à la State House de Réduit, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, et du président de la République, Dharam Gokhool, Anabelle Savabaddy et Tony Apollon ont prêté serment en tant que junior ministers. Anabelle Savabaddy rejoint le ministère du Tourisme, Tony Apollon celui de la Jeunesse et des sports, tandis que Karen Foo Kune-Bacha est mutée à l'Environnement.

Ce remaniement fait suite à la révocation de Sydney Pierre en tant que junior minister au Tourisme après qu'il a voté contre le gouvernement par rapport à la réforme des pensions dans le Finance Bill, ainsi qu'à plusieurs mouvements au sein de l'exécutif. Anabelle Savabaddy, députée de Port-Louis Nord-Montagne-Longue, remplace justement Sydney Pierre au Tourisme. Karen Foo Kune-Bacha, qui était jusqu'à hier après-midi junior minister à la Jeunesse et aux sports, cède sa place à Tony Apollon.

Ces nominations interviennent également dans le sillage du départ de Véronique Leu-Govind, qui a cédé son portefeuille de junior minister des Arts et de la culture après l'arrestation de son époux dans une affaire présumée de trafic de cannabis entre La Réunion et Maurice. Le Premier ministre a précisé qu'aucune nomination immédiate n'interviendrait à ce poste, le temps que l'enquête soit bouclée.

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Anabelle Savabaddy : «Kritik pa fer mor»

Face à la presse après sa prestation de serment, Anabelle Savabaddy dit avoir été informée de sa nomination par un appel du Premier ministre dès vendredi soir : «J'étais très contente au début et après les événements qui se sont passés durant le week-end, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Je remercie le Premier ministre pour cette investiture.» Elle a salué son nouveau collègue Richard Duval, qu'elle qualifie de «bon camarade».

Consciente qu'elle serait critiquée pour avoir accepté ce poste après la révocation de Sydney Pierre, elle a répondu avec philosophie : «Kritik pa fer mor. Moi j'avance car les critiques me permettent de lancer un défi à moi-même.» Interrogée sur ses prises de position sur la santé et le social, qui pouvaient la prédestiner à ces ministères au lieu du Tourisme, elle évoque les réactions de certains collègues: «Ena bann minis inn dir mwa fouf, nou kontan la. Pou nepli ena bann kestion. Mo konpran ki bann kestion enn tigit anbarasan. Pa pou ena okenn difikilte.» Sur la question de la liberté d'expression liée à la révocation de Sydney Pierre, Anabelle Savabaddy a préféré ne pas commenter.

Tony Apollon n'oublie pas Paul Bérenger

Tony Apollon s'est dit honoré et déterminé à être à la hauteur de cette nouvelle distinction : «Le sport, c'est l'outil important pour combattre la drogue, et surtout avec mon ami Deven, qui fait déjà un très bon travail, j'espère pouvoir apporter un plus.» Il n'a pas manqué de rendre hommage à l'ancien leader du MMM, Paul Bérenger. «Mo ti pou ankor pli fier si mo ti kapav pret serman akote Paul Bérenger. Nou sime finn separe me mo touzour ena enn respe e remersye li.

La vie continue et on va essayer de faire de notre mieux pour le peuple.» Il a préféré ne pas s'exprimer sur l'actualité concernant Sydney Pierre, rappelant qu'il est fils de pêcheur. «Je pense que je pourrai apporter un plus. Je suis une personne qui a toujours été droite et tout le monde sait que je suis dans le tourisme. J'ai décliné la proposition d'être junior minister au Tourisme car je n'ai pas envie que demain, on vienne parler de conflit d'intérêt. Rien ne m'empêche de donner des conseils dans ce secteur quand même.»

Karen Foo Kune-Bacha quitte les Sports à regret

Karen Foo Kune-Bacha s'est dite honorée d'assumer sa nouvelle fonction avec un sens de responsabilités. Elle a remercié les dirigeants du MMM et s'est dite consciente des défis environnementaux auxquels Maurice fait face.

«Mo kit minister spor avek enn pinsman. Spor li dan mo ADN», a-t-elle confié, précisant être fière du nouveau Sports Bill et rappelant qu'elle avait proposé l'introduction d'un Elite Athlete Public Service Employment Scheme, destiné à soutenir les sportifs.

Navin Ramgoolam : «Nou pe mem konsidere sipa nou pa bizin retourn sistem PPS»

Navin Ramgoolam a expliqué avoir choisi de nommer deux junior ministers sans délai afin de ne pas laisser place aux spéculations. Le Premier ministre a précisé que, malgré la révocation de Sydney Pierre, le Parti travailliste ne compte prendre aucune sanction à son encontre. Concernant le portefeuille des Arts et de la culture, il a indiqué qu'aucune nomination n'interviendrait pour l'heure.

Navin Ramgoolam a par ailleurs confirmé qu'un remaniement ministériel plus large interviendrait ultérieurement, sans préciser quand, évoquant même un possible retour au système des Parliamentary Private Secretaries (PPS). «Nou pe mem konsidere sipa nou pa bizin retourn sistem PPS. Pankor finalize.»

Interrogé sur l'arrestation de Malina Cheeneebash devant le Parlement, il a assuré avoir laissé la police agir: «Dan mardi, pa gagn drwa fer protestasion devan Parlman. Mo'nn dir kat dimounn pe fer, les zot. Ou donn enn pous zot pran enn pie».

Enfin, sur le dossier sensible des pensions, le Premier ministre a écarté toute renégociation avec les syndicalistes, invoquant les impératifs économiques. «Les gens doivent comprendre ce que c'est Moody's et le Fonds monétaire international. Il faut réaliser que ne pas écouter Moody's aura des conséquences. On ne peut pas être un junk state et prendre le risque de faire fuir les investisseurs. Nou pe pey konsekans mismanagement MSM.» Il a néanmoins reconnu que le gouvernement n'avait peut-être pas suffisamment communiqué sur ce sujet. «Mo ti panse mo koze dan Parlman, dimounn pou ekoute.»