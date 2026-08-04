Ile Maurice: Une réduction de deux heures par jour à partir de demain

Face à la baisse continue du niveau d'eau dans les réservoirs du pays et au déficit de précipitations, de nouvelles restrictions d'eau entreront en vigueur à partir du mercredi 5 août. La fourniture d'eau dans l'ensemble du pays sera réduite de deux heures par jour. C'est ce qu'indique un communiqué conjoint de la Water Resources Commission (WRC) et de la Central Water Authority (CWA), rendu public hier. Les nouveaux horaires de distribution pourront être consultés sur le site web de la CWA.

Cette décision intervient alors que la situation des principales réserves d'eau se détériore. Selon les chiffres publiés hier par la WRC, le taux de remplissage de Mare-aux-Vacoas s'établit désormais à 40,2 %, contre 89,9 % à la même période l'année dernière. À La Nicolière, le niveau est descendu à 46,8 %, alors que le réservoir affichait un taux de remplissage de 100 % à la même période en 2025.

Les restrictions déjà en place dans certaines régions seront maintenues. Les habitants des Plaines-Wilhems, du district de Moka ainsi que d'une partie du district de Rivière-Noire continueront à subir des coupures d'eau comprises entre cinq et six heures par jour.

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Par ailleurs, à partir du lundi 10 août, de nouvelles mesures seront appliquées. L'irrigation agricole sera limitée aux seuls champs de légumes. L'utilisation d'eau potable dans les centres de lavage de véhicules sera interdite, tout comme le recours aux nettoyeurs à haute pression pour le lavage des véhicules, des bâtiments, des cours et des allées. Le remplissage des piscines avec de l'eau potable ne sera également plus autorisé.

Le suivi de ces restrictions fera l'objet d'une réunion, cette semaine, entre le ministère de l'Énergie et des services publics, la CWA, la WRC et la police.

Selon les autorités, ces mesures visent à préserver les réserves disponibles et à ralentir leur baisse au cours des prochaines semaines. La population est appelée à limiter sa consommation d'eau alors que le pays fait face à une situation hydri que particulièrement tendue.