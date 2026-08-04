Afrique de l'Est: Huit jeunes Mauriciens vont faire rayonner le talent local aux Seychelles

Ils sont âgés de 11 à 17 ans. Huit jeunes musiciens mauriciens s'envoleront ce mercredi 5 août 2026 pour les Seychelles afin de participer à un camp musical international réunissant des jeunes talents seychellois, français et mauriciens du 8 au 23 août. Annoncé lors d'un point de presse tenu le mercredi 29 juillet au Senator Club, à Bagatelle Office Park, ce déplacement représente une nouvelle étape dans l'accompagnement offert par l'association I Have a Dream aux jeunes artistes. Le projet est financé par Senator for a Smile, partenaire engagé depuis plus de trois ans auprès de l'organisation.

«Depuis plus de trois ans, Senator for a Smile nous accompagne et contribue énormément à nos projets, notamment aux voyages des enfants à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un moment historique pour notre association», a déclaré Ricardo Moutou, président de I Have a Dream. Pour lui, cette participation constitue une occasion unique de faire rayonner le talent mauricien tout en permettant à ces jeunes de vivre une expérience humaine et culturelle enrichissante. «À chaque voyage, nous voyons la joie dans les yeux des enfants et de leurs parents. Beaucoup n'avaient jamais eu l'occasion de prendre l'avion. Ces moments restent gravés dans nos mémoires», a-t-il confié.

Ricardo Moutou a également indiqué que l'édition 2027 du camp musical pourrait accueillir trois à quatre pays à Maurice. Il a précisé que le Mauritius Recruitment Council (MRC) apportera son soutien logistique pour l'hébergement et le transport des délégations étrangères.

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De son côté, Adarsh Durga, président de Senator for a Smile, a réaffirmé l'engagement de son organisation envers les initiatives destinées aux jeunes. «I Have a Dream a été notre premier grand projet et nous sommes fiers de son évolution. Aujourd'hui, l'association accompagne davantage de jeunes et leur offre des opportunités de représenter Maurice à l'international», a-t-il souligné. Il a également annoncé plusieurs projets à venir, dont la deuxième édition du Sports Day, qui concernera dix écoles cette année, ainsi qu'une journée de dépistage médical. «Notre objectif est de continuer à faire une réelle différence dans la vie des enfants et des communautés à travers l'île», a conclu Adarsh Durga.