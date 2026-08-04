Ile Maurice: Joe Lesjongard dépose une «motion of privilege» visant Véronique Leu-Govind

4 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a déposé ce mardi 4 août une motion of privilege à l'Assemblée nationale à la suite des récents développements entourant la junior minister de la Culture, Véronique Leu-Govind, dont l'époux fait l'objet d'une enquête de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Dans sa motion, le chef de l'opposition estime que la députée de la circonscription n°14 (Savanne-Rivière-Noire) devrait «immédiatement quitter son siège» afin de préserver «la dignité et la réputation de l'Assemblée nationale».

Joe Lesjongard fonde sa demande sur plusieurs éléments. Il évoque d'abord la perquisition effectuée par des officiers de l'ADSU au domicile de Véronique Leu-Govind ainsi que la fouille d'un véhicule immatriculé à son nom, au cours de laquelle des drogues illégales auraient été découvertes. Il fait également référence à l'implication présumée de son époux, Gulshan Govind, dans un réseau international de trafic de drogue. Ce dernier fait actuellement l'objet de deux accusations provisoires, notamment de «conspiracy for the importation of drugs» portant sur une cargaison estimée à Rs 234 millions et de «drug dealing for the purpose of cultivation».

Dans le texte de sa motion, le leader de l'opposition soutient que, «afin de préserver et de maintenir la dignité et la réputation de la Chambre», la députée devrait renoncer à son siège «pour restaurer la sainteté de l'Assemblée». Cette démarche s'appuie sur le Standing Order 29(3) de l'Assemblée nationale, qui prévoit qu'une motion portant directement sur les privilèges de la Chambre doit être examinée au moment prévu à cet effet. Ce règlement précise également que les travaux parlementaires peuvent être interrompus à tout moment, sauf pendant un vote, lorsqu'une question de privilège concernant directement l'Assemblée survient.

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