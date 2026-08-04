Afrique: Cyclisme - Le Mauricien Tristan Hardy premier maillot jaune !

Tristan Hardy entame le Tour de la Réunion en boulet de canon. Le jeune coureur mauricien a remporté, hier, haut la main le prologue disputé sur la piste du vélodrome Gabriel Chefiare à Champ Fleuri. Le leader de la sélection quadricolore a été le seul à couvrir les 3,3 kilomètres (10 tours) en moins de 4 minutes, soit 3:56.88. Une moyenne phénoménale de 50,15 km/h ! Il devient ainsi le premier maillot jaune de cette édition 2026. Une tunique qu'il s'agira de défendre à partir d'aujourd'hui !

Le prologue s'est disputé sous forme de duel en mode poursuite. Dans l'avant-dernier duel, Tristan Hardy était opposé à Antony Chamerat-Dumont de l'entente VCO-VSP qui est annoncé lui aussi comme l'un des favoris à la victoire finale. Celui-ci a réalisé le 7e temps en 4:07.03 mais à sa décharge, il faut préciser qu'il évoluait sur un vélo classique.

Le dernier duel a été suivi avec une attention particulière car le champion de la Réunion du contre-la-montre individuel, Anthony Pothin (Vélo club de Saint-Denis) était face à Guillaume Deurweilher du Club cycliste Saint-Louisien (CCSL), qui deux mois de cela avait été le premier maillot jaune du Tour de Maurice. Bien que connaissant la piste de Champ Fleuri comme ses dix doigts, Pothin n'a pu faire mieux que Hardy, réalisant un chrono de 4:00.15. Deurweilher réalisait lui 4:06.75.

«J'ai été plus vite que je ne le pensais. Je n'ai jamais vraiment roulé sus piste, une fois seulement en France mais pas en chrono. Je suis content. J'avais pas mes meilleures jambes mais ça allait. J'espère juste bien récupérer et qu'on va réussir à défendre ce maillot toute la semaine», lâchait Tristan Hardy tout juste après son éclatante victoire.

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Toutefois, l'avance n'est que de 3 secondes par rapport à Pothin qui se présente comme la menace principale au terme de cette première journée de compétition. «C'est sûr que ça va être compliqué les deux prochains jours parce que ce sont des étapes accidentées. J'espère un bon support d'équipe et ensuite on verra. En fin de semaine, il y aura des étapes de montagne qui sont plus faciles à gérer puisque ça se fait à la pédale», ajoute-t-il.

Pour cette première en tant que leader de la sélection, Tristan a envie de faire honneur aux Mauriciens, à sa famille et à ses amis qu'il est content de revoir après plusieurs semaines passées en France.

Pour Vincent Graczyk, l'entraîneur national, la satisfaction est immense après cette journée première journée réussie. «A 18 ans, Tristan est loin de se connaître et de savoir toute l'étendue de son talent. Il est loin de ses limites. Sur une première épreuve comme le Tour de la Réunion, on ne va pas offenser la concurrence. On attendait du très grand Anthony Pothin et on a eu un énorme Tristan qui est sur une pente ascendante jusqu'aux championnats du Monde (fin septembre au Canada). Je pense qu'il va encore nous épater sur les routes qu'il aurait sans doute aimé encore plus escarpées. Il y aura une équipe extrêmement motivée autour de lui. Ils sont tous admiratifs et quand on est admiratif, on ne peut que donner le meilleur de soi-même pour aller aider son copain à conserver ce maillot et effacer la concurrence jour après jour», a-t-il observé.

Donc aujourd'hui, les coéquipiers de la sélection, nommément Jeremy Raboude, Samuel Quevauvilliers, Lucas Froget et Julien Cornette seront appelés à défendre le maillot jaune. Lors de cette première étape longue d'une centaine de kilomètres entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, ça va certainement attaquer de toutes parts. «Quand une étape n'est pas très dure, c'est plus difficile à maîtriser. Là, contrairement aux autres années où on avait des formations européennes qui savaient contrôler, il n'y aura que des équipes locales et trois de Maurice. Ça va être très piégeux mais on va assumer ce maillot. On va user les équipiers mais la joie de conserver chaque jour le maillot jaune peut décupler les forces. En tout cas, c'est ce que j'espère», a conclu le technicien français.

Au sein de la sélection mauricienne : Julien Cornette remplace William Piat

C'est confirmé. William Piat a dû renoncer à prendre le départ du Tour de la Réunion, hier. Souffrant du chikungunya, il ne sentait pas dans les dispositions nécessaires pour s'aligner à la course. Il a donc décidé de rentrer à Maurice. Il a pris l'avion hier en fin d'après-midi. Vincent Graczyk, l'entraîneur national, a ainsi fait appel à Julien Cornette pour le remplacer au sein de la sélection. Celuici avait d'ailleurs été désigné réserviste. Il ne fera donc pas la course au sein de l'entente VCJCC-PCO avec laquelle il s'était inscrit.

Résultats (3,3 km)

Tristan Hardy (Sel Mce) 3:56.88 ; Anthony Pothin (VCSD) 4:00.15 ; Solal Benetiere (Ent VCJCC-PCO) 4:03.43 ; Christopher Henriette (Ent VCO-VSP) 4:05.67 ; Sébastien Elma (VBP) 4:05.76 ; Guillaume Deurweilher (CCSL) 4:06.75 ; Antony Chamerat-Dumont (Ent VCO-VSP) 4:07.03 ; Lucas Froget (Sel Mce) 4:07.19 ; Thimoté Gozalez (CCSL) 4:07.45 ; Ulrich Marcy (LBO2) 4:07.89

L'étape du jour

Saint-Denis (Stade Prima) - Sainte Suzanne (Stade de 2 Rives)

Distance : 100,3 km

Départ à 13h

Arrivée approximative : 15h11