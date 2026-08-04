Ile Maurice: Mervin Joel Marina arrêté avec 39 plants de cannabis et de la cocaïne

Les membres de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle, le sergent Vydelingum, le constable Kataally et leur équipe, ont procédé à une importante saisie de drogue lors d'une opération menée le dimanche 2 août à Mare-Tabac.

Vers 11 h 25, les limiers ont intercepté une voiture blanche circulant sur un chemin dans les champs de canne à sucre. À son bord, Mervin Joel Marina, 44 ans, un gardien habitant Le Bosquet, Gros-Billot, New-Grove.

La fouille du véhicule a permis la découverte de 39 plants de cannabis de différentes tailles, allant de sept à 77 cm, cultivés dans des sacs et des contenants en plastique, de 250 graines de cannabis, de 211 grammes de cannabis répartis dans plusieurs sachets, de 11 grammes de résine de cannabis, de 6,3 grammes de cannabis conditionné dans un sachet, 3 grammes de cocaïne ainsi que de 3,84 grammes de cannabinoïdes de synthèse, emballés dans du papier aluminium.

Les policiers ont également saisi une balance électronique portant des traces de cannabis, plusieurs sachets vides soupçonnés d'être destinés au conditionnement de stupéfiants ainsi qu'une somme de Rs 67 700 en espèces, suspectée de provenir du trafic de drogue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une perquisition effectuée au domicile de Mervin Joel Marina n'a pas permis de découvrir d'objet compromettant. Le photographe de la police s'est rendu sur les lieux afin de procéder aux constats d'usage. Le suspect a été arrêté et placé en détention. Il répondra d'une accusation provisoire de «drug dealing, to wit, cultivating cannabis plants», tandis que l'enquête de l'ADSU se poursuit.