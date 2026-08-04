Ile Maurice: La fin de l'eau bon marché

Pendant longtemps, Maurice a considéré l'eau comme une ressource acquise. Les épisodes de sécheresse étaient perçus comme des accidents climatiques. Ils deviennent aujourd'hui une nouvelle normalité.

Le constat de la Central Water Authority est sans appel. Après plusieurs mois de déficit pluviométrique, le pays n'a reçu que 37 % des précipitations attendues pour cette saison. La production quotidienne d'eau a chuté de près de 18 %, tandis que Mare-aux-Vacoas et La Nicolière approchent de seuils critiques. Si la consommation ne diminue pas, ces réservoirs pourraient devenir quasiment inexploitables d'ici quelques mois.

Cette réalité s'inscrit dans une crise mondiale. Les Nations unies et l'Organisation météorologique mondiale alertent sur des sécheresses plus longues, des régimes de pluie bouleversés et une pénurie qui touche déjà plus de la moitié de la population mondiale au moins un mois par an. L'eau est désormais un enjeu économique, sanitaire, alimentaire et géopolitique.

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Maurice cumule cette pression climatique avec ses propres fragilités. Plus de 60 % de l'eau produite est perdue dans un réseau vieillissant avant d'arriver au robinet. La CWA annonce le remplacement de conduites, le recours à l'intelligence artificielle pour détecter les fuites et étudie le dessalement. Des projets indispensables, mais qui arrivent après des années de sous-investissement.

Le directeur général de la CWA, Shyam Thanoo, rappelle qu'aucune stratégie ne réussira sans une responsabilité collective : réduire les usages non essentiels, récupérer l'eau de pluie et adapter nos habitudes à un climat qui change.

Mais cette responsabilité citoyenne ne peut servir d'alibi à l'inaction publique. La crise actuelle doit accélérer une véritable stratégie nationale de sécurité hydrique : modernisation des réseaux, réutilisation des eaux usées, récupération des eaux pluviales et protection des nappes phréatiques.

Le défi n'est plus de savoir si Maurice connaîtra d'autres sécheresses, mais de savoir si nous serons enfin prêts à les affronter.