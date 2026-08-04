Congo-Kinshasa: Lambert Mende s'oppose à la participation au dialogue national des « complices de l'agresseur »

Lambert Mende Omalanga, député national et coordonnateur de la Convention des Congolais Unis (CCU), s'oppose à l'intégration de certains acteurs qu'il qualifie de « complices de l'agresseur » dans un éventuel dialogue national en République démocratique du Congo.

Il a exprimé cette position lundi 3 août à Kinshasa, lors d'une matinée politique organisée autour du thème : « De quoi demain sera-t-il fait ? ». Les échanges ont notamment porté sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays et les perspectives politiques de la RDC.

Des critères d'éligibilité au dialogue

Pour l'ancien ministre de la Communication et Médias sous Kabila, les personnes impliquées avec les forces qu'il présente comme des « forces d'occupation rwandaises » ou celles faisant l'objet de sanctions internationales ne devraient pas être admises à la table des discussions.

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Selon lui, inclure ces acteurs dans un processus de dialogue constituerait une grosse erreur.

« L'idée d'ouvrir le dialogue à des personnes dûment condamnées par la justice ou sanctionnées par la communauté internationale pour coalition avec l'agresseur n'est pas acceptable, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets », a déclaré Lambert Mende.

Le président de la CCU estime également que les membres des groupes armés actifs aux côtés de ce qu'il qualifie d'« agresseur rwandais » ne devraient pas participer aux concertations s'ils ne se désolidarisent pas officiellement de ces mouvements.

« Les deux catégories devraient être non éligibles au dialogue intuitu personae, c'est-à-dire à titre personnel », a-t-il ajouté.

La question de l'inclusion des différents acteurs dans un éventuel dialogue national reste au coeur des débats politiques en RDC, alors que le pays fait face à une crise sécuritaire persistante dans sa partie Est.