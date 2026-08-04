Sénégal: À Touba, l'État réaffirme ses engagements pour la cité religieuse

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé, a réaffirmé, lundi, l'engagement du gouvernement à renforcer les infrastructures de base à Touba, tout en appelant à une mobilisation accrue contre les accidents de la circulation et pour la préservation de l'ordre public.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de l'édition 2026 du Grand Magal, il a transmis les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que ses remerciements au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il a assuré que le chef de l'État reste déterminé à concrétiser les engagements pris en faveur de la cité religieuse.

Le ministre a rappelé que le dialogue, la concertation, la paix et le vivre-ensemble demeurent au coeur de l'action présidentielle, avant d'insister sur la nécessité de traduire en actes les concertations engagées sur la sécurité routière. Il a plaidé pour une meilleure organisation de la circulation, un renforcement du maintien de l'ordre public et une présence accrue des forces de défense et de sécurité sur les axes routiers, particulièrement lors des grands rassemblements religieux.

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Mouhamadou Mactar Cissé a également rendu hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, saluant son message de paix, de pardon et de responsabilité.

Prenant la parole au nom du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a remercié le président de la République pour les efforts consentis par l'État dans l'organisation du Grand Magal. Il a appelé à un retour aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba afin de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité.

Le porte-parole du khalife a également invité les forces de défense et de sécurité à renforcer les contrôles routiers pour réduire les accidents, tout en formulant des prières pour les victimes de la circulation enregistrées durant le Magal.