Le dimanche 2 août 2026, correspondant au 18 Safar 1448 de l'Hégire, des millions de fidèles ont convergé vers Touba pour célébrer la 132e édition du Grand Magal. Ce rassemblement commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, prononcé en 1895 par l'administration coloniale, mais interprété dans la tradition mouride comme une épreuve spirituelle devenue motif d'action de grâce.

Une fois encore, Touba a démontré sa faculté exceptionnelle à accueillir, orienter, nourrir et protéger une population dont le nombre se compte en millions. Mais l'ampleur contemporaine du Grand Magal commande désormais de déplacer le regard en le mettant en discussion avec les grandes sciences de gouvernement modernes.

Le décrire seulement comme une manifestation de ferveur, un pèlerinage majeur ou un puissant marché saisonnier ne suffit plus. Il faut aussi l'appréhender comme une épreuve de gouvernement, un révélateur de la capacité d'une société à produire collectivement de l'ordre, du soin, de la mobilité et de la solidarité.

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Le Grand Magal n'est donc pas uniquement un événement religieux auquel les institutions publiques apporteraient un concours logistique. Il constitue, de fait, une politique publique distribuée, sans administration unique, dans laquelle l'autorité religieuse, l'État, les collectivités, les dahiras, les familles, les bénévoles et les opérateurs économiques coproduisent temporairement un gigantesque bien collectif.

La question politique décisive ne devrait plus être seulement : comment faire entrer toujours davantage de pèlerins dans Touba ? Elle devrait devenir :

Comment transformer le Grand Magal en laboratoire national d'innovation publique, tout en préservant l'irréductible centralité spirituelle de Touba ?

Prendre la mesure du Magal sans céder à la fascination des chiffres

L'infographie largement diffusée évoque une fréquentation de 6,58 millions de pèlerins. D'autres sources avancent plus de six millions pour l'édition 2026, tandis que les travaux institutionnels et scientifiques consacrés à des éditions antérieures retiennent parfois des estimations comprises entre trois et six millions. L'Organisation mondiale de la santé qualifiait déjà le Magal de rassemblement de plus de trois millions de personnes en 2020.

Il ne s'agit pas de minimiser l'événement, dont la démesure ne fait aucun doute. Il faut cependant distinguer l'estimation médiatique, la projection administrative et la mesure scientifique. Combien de personnes sont effectivement présentes simultanément ? Combien transitent sans séjourner ? Comment éviter les doubles comptages ? Quelle est la durée moyenne de présence ? Quelle part de la fréquentation se concentre dans les zones les plus sensibles ? Je fais allusion ici à une prudence méthodologique appliquée avec rigueur.

L'absence d'une méthodologie publique, stable et contradictoire constitue en elle-même un problème politique. Une fréquentation mal connue rend plus difficile la planification de l'eau, des soins, de l'assainissement, des transports et des évacuations. La première innovation serait donc modeste dans sa formulation, mais considérable dans ses conséquences : produire une connaissance souveraine du Magal. Le Sénégal ne devrait pas seulement pouvoir affirmer qu'il accueille l'un des plus grands rassemblements religieux du monde. Il devrait devenir une référence mondiale dans la manière de le mesurer, de l'étudier et d'en transmettre les enseignements à travers le monde.

Une politique publique sans ministère

Le Grand Magal mobilise la sécurité intérieure, la santé, les transports, l'eau, l'électricité, le secteur alimentaire, l'assainissement, les télécommunications, les secours, les médias, les autorités territoriales et une multitude de réseaux communautaires. Pourtant, aucun acteur n'en détient seul le gouvernement.

Cette configuration peut être éclairée par la notion de gouvernance polycentrique, associée notamment aux travaux d'Elinor Ostrom. Dans un système polycentrique, plusieurs centres de décision, juridiquement ou socialement autonomes, interviennent sur un même problème, coordonnent leurs compétences et se contrôlent mutuellement sans être entièrement absorbés par un commandement central.

Touba en offre une expression sénégalaise particulièrement féconde. L'autorité religieuse fixe le sens, la temporalité et les normes morales de la célébration. L'État mobilise ses prérogatives régaliennes et techniques. Les dahiras organisent les déplacements, l'hébergement, la restauration et l'encadrement de leurs membres. Les familles ouvrent leurs demeures.

Les bénévoles soutiennent les dispositifs de service. Les opérateurs privés garantissent une partie des communications, du commerce et des transports. Cette pluralité peut ne pas être un déficit d'État à la suite d'une réflexion approfondie. Elle peut être une intelligence institutionnelle. Mais elle ne devient pleinement vertueuse que si les responsabilités sont précisément distribuées.

La coproduction ne doit pas engendrer la dilution : qui répond de l'eau dans chaque quartier ? Qui contrôle la sécurité alimentaire ? Qui prend en charge l'accessibilité des personnes âgées ou handicapées ? Qui coordonne l'information lorsqu'une voie devient impraticable ? Qui évalue les effets différenciés du rassemblement sur les habitants ? L'enjeu consiste à passer d'une coordination circonstancielle à une architecture permanente de responsabilités partagées, respectueuse de l'autorité religieuse, mais suffisamment institutionnalisée pour capitaliser les apprentissages d'une année à l'autre.

Touba, métropole éphémère et territoire sous dilatation

Dire que Touba serait devenue « trop petite » sur le plan spatial est intuitivement compréhensible, mais scientifiquement insuffisant. Une ville n'est pas un simple contenant dans lequel on ferait entrer un volume de population. Elle est un système de flux, de services, de normes, d'infrastructures et de relations sociales. Et je le comprends ainsi.

Pendant le Magal, Touba change provisoirement d'échelle et presque de nature. Elle devient une métropole éphémère, explicitement, un territoire dont la densité, les fonctions, les mobilités et l'influence excèdent brutalement son régime urbain ordinaire.

Le véritable défi réside donc dans son élasticité territoriale, jusqu'où une ville peut-elle se dilater temporairement sans rompre les continuités essentielles de l'eau, de la mobilité, de la santé, de la dignité humaine et de la sécurité ?

Je propose ici la notion de capacité politique d'accueil. Elle désigne l'aptitude d'un territoire à recevoir une population exceptionnelle, non seulement en lui ouvrant physiquement un espace, mais en maintenant des services accessibles, une circulation intelligible, une information fiable et une répartition équitable des risques et des coûts.

Cette capacité devrait être mesurée à partir d'indicateurs concrets : temps d'accès à un poste de santé, disponibilité effective de l'eau, densité par zone, durée d'évacuation, quantité de déchets collectés, conditions d'hébergement, accessibilité des espaces, fréquence des accidents, exposition à la chaleur, qualité de l'air, expérience des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Les recherches sanitaires consacrées au Grand Magal ont précisément souligné la nécessité d'une surveillance épidémiologique adaptée aux grands rassemblements et documenté l'exposition à des syndromes respiratoires, fébriles ou gastro-intestinaux.

Autrement dit, la capacité d'accueil ne se résume pas à la largeur des routes. Elle est politique parce qu'elle révèle qui bénéficie des investissements, qui supporte les externalités, qui demeure invisible dans les dispositifs et qui accède effectivement à la protection collective.

Du khidma spirituel à une politique publique du service

Toute politique de valorisation du Magal devrait puiser dans sa grammaire propre plutôt que lui imposer un lexique technocratique extérieur. Cheikh Ahmadou Bamba adopta le titre de Khadimou Rassoul, le Serviteur du Messager PSL, expression d'une relation spirituelle fondée sur l'humilité, l'adoration, le savoir et le service. Les travaux sur la pensée mouride montrent que la khidma ne se réduit pas à l'effort matériel, elle articule service de Dieu, attachement prophétique et utilité rendue aux êtres humains. Il est primordial de le rappeler !

Dans Massālik al-Jinān, Les Itinéraires du Paradis, Cheikhoul Khadim inscrit l'action visible dans une éthique du perfectionnement intérieur. La dépense, l'aumône ou l'oeuvre louable ne doivent pas devenir des motifs de vanité dans la pratique de sa pensée car l'être humain n'est qu'un intermédiaire des bienfaits qui le traversent. Cette référence est politiquement décisive. Elle interdit de réduire le service à une performance quantitative ou à une démonstration de puissance.

Accueillir plusieurs millions de personnes n'est pas uniquement accomplir une prouesse logistique ; c'est plutôt instaurer une relation morale dans laquelle l'hôte, le volontaire et l'institution ne recherchent pas seulement la visibilité, mais l'utilité. Le Magal pourrait ainsi fonder une politique publique de l'hospitalité, non comme récupération étatique d'une valeur religieuse, mais comme traduction institutionnelle de principes déjà éprouvés par la société : servir, accueillir, nourrir, orienter et préserver la dignité.

Les célébrations hors de Touba : une territorialité spirituelle en réseau

Le développement de célébrations dans d'autres villes du Sénégal et dans les espaces migratoires ne doit être interprété ni comme une anomalie ni comme une concurrence faite à Touba. Les recherches de Sophie Bava et Cheikh Guèye montrent que le Grand Magal accompagne depuis longtemps la dispersion géographique des mourides et relie les communautés migrantes à leur centre spirituel.

D'autres travaux ont également documenté la formation d'espaces mourides transnationaux et le rôle structurant des dahiras. Nous assistons à l'émergence d'une territorialité spirituelle en réseau où le centre demeure unique, mais son rayonnement se matérialise dans une pluralité de lieux de rassemblement, de récitation du Saint Coran et des khassaïdes, de transmission et de solidarité.

Ces célébrations ne reproduisent pas intégralement Touba. Elles ne peuvent se substituer à la ziyara, à l'expérience corporelle du voyage, à la fréquentation des lieux historiques ni à l'intensité symbolique de la ville sainte. En revanche, elles peuvent assumer des fonctions complémentaires à l'instar de l'enseignement, de la lecture des khassaïdes, du partage des repas, de la collecte solidaire, du dialogue interculturel et de la mobilisation communautaire.

La distinction essentielle est donc la suivante dans mon analyse : Il ne s'agit pas de décentraliser la centralité spirituelle de Touba, mais de distribuer intelligemment certaines fonctions logistiques, pédagogiques, sociales et culturelles du Magal. On pourrait parler d'un Magal à centralité spirituelle unique et à organisation polycentrique. Touba resterait le coeur, et les autres territoires formeraient les organes d'un même corps.

À la suite de cette analyse scientifique synthétique, je propose les innovations suivantes face à certains défis majeurs liés à la célébration du Grand Magal de Touba avant d'ouvrir deux autres pistes de réflexion sur d'autres défis.

Huit innovations pour changer d'échelle

1. Instituer un Observatoire scientifique national du Grand Magal et des grands rassemblements

Cet observatoire réunirait autorités religieuses, chercheurs, services publics, collectivités, urbanistes, professionnels de santé, opérateurs de transport, associations de personnes handicapées, organisations de femmes et représentants des habitants.

Il publierait chaque année un rapport indépendant sur la fréquentation, les dépenses, les mobilités, les incidents, l'eau, les déchets, la santé, l'accessibilité et l'expérience des résidents. Le Magal deviendrait ainsi un patrimoine de connaissances, et non une succession d'urgences annuelles.

2. Élaborer un jumeau numérique temporaire de Touba

À partir de données téléphoniques agrégées et anonymisées, d'images satellitaires, de comptages ferroviaires et routiers et de capteurs de densité, il serait possible de visualiser les flux en temps quasi réel.

Ce dispositif permettrait d'anticiper les engorgements, de rediriger les véhicules, de positionner les secours et d'identifier les zones de tension. Il devrait être encadré par une charte de protection des données, car l'innovation ne saurait convertir le pèlerin en objet de surveillance vu les enjeux actuels sur la collecte et l'exploitation des données personnelles.

3. Créer un passeport volontaire du pèlerin

Disponible sous forme d'application, de carte ou de bracelet afin d'éviter l'exclusion numérique, il offrirait une cartographie hors connexion, les horaires des transports, les numéros d'urgence, les points d'eau, les postes de santé et un mécanisme sécurisé de recherche des personnes égarées. Ce passeport pourrait faire circuler rapidement les informations capitales avant, pendant et après le Magal.

4. Aménager des "portes territoriales du Magal"

Des plateformes situées sur les principaux axes d'accès, notamment autour de Mbacké, de Dahra Diolof, et dans la périphérie de Touba, pourraient accueillir parkings, navettes, sanitaires, postes médicaux, zones de repos, consignes et services d'orientation. Cette déconcentration fonctionnelle réduirait la pression automobile sans déplacer la destination spirituelle.

5. Instituer un Magal national du service

Les dahiras et communautés qui célèbrent le Magal hors de Touba pourraient associer volontairement leur rassemblement à une action d'utilité collective en dehors du Magal s'ils sont invités par l'État à travers d'activités régulières suivantes : don de sang, repas solidaires, nettoyage, soutien aux hôpitaux, reboisement ou aide aux familles vulnérables. Sous ce rapport, la khidma deviendrait alors une infrastructure civique nationale autonome, sans être confisquée par l'État.

6. Créer un indice de capacité politique d'accueil

Cet indice mesurerait, quartier par quartier, non le prestige des infrastructures, mais leur utilité effective notamment le temps d'accès aux soins, la disponibilité de l'eau, la mobilité, la sécurité des déplacements, l'accessibilité, l'exposition aux risques et la satisfaction des pèlerins comme des habitants.

7. Reconnaître l'économie invisible de l'hospitalité

Derrière les millions de repas, les hébergements et le nettoyage se trouve un immense travail domestique et communautaire, largement assumé par des femmes, et ce n'est farfelu de le dire. Une économie politique rigoureuse du Magal doit mesurer ce travail, ses coûts, ses inégalités et sa contribution réelle. Valoriser ne signifie pas nécessairement salarier toute pratique bénévole. Cela suppose au minimum de rendre visible, documenter par devoir de mémoire, soutenir et protéger celles et ceux sur lesquels repose matériellement l'hospitalité.

8. Déployer une diplomatie culturelle internationale du Magal

Les célébrations de la diaspora pourraient aujourd'hui devenir des espaces de diffusion de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, de ses écrits, de son éthique de non-violence, de la poésie mouride et de l'histoire anticoloniale sénégalaise. Des traductions scientifiques des khassaïdes, des expositions itinérantes, des colloques et des programmes universitaires feraient du Magal un instrument de diplomatie spirituelle et culturelle, sans le réduire à une marque touristique. Ce grand événement religieux doit contribuer à la construction et à la valorisation du récit national à l'extérieur de ses frontières physiques.

Préserver le Magal contre la captation politique, la technocratisation et la marchandisation

Valoriser politiquement le Magal ne signifie pas l'assujettir à la compétition partisane. Les relations entre confréries, autorités religieuses et État occupent une place ancienne et complexe dans l'histoire politique sénégalaise, comme l'ont montré Donal Cruise O'Brien, Christian Coulon, Leonardo Villalón et Cheikh Anta Babou.

Le premier danger serait donc la captation partisane en transformant Touba en théâtre d'allégeances, de promesses conjoncturelles ou de démonstrations électorales. Le politique devrait y assumer la responsabilité du service public, non rechercher une rente symbolique.

Le deuxième danger serait la technocratisation. Les applications et algorithmes peuvent être mobilisés, mais ils ne remplaceront jamais les savoirs accumulés par les dahiras, les familles, les chauffeurs, les habitants et les volontaires. Le numérique doit prolonger l'intelligence sociale du Magal, non prétendre la supplanter.

Le troisième danger serait la marchandisation. Le Magal possède évidemment une économie, mais il ne doit pas devenir un produit touristique dépouillé de sa profondeur religieuse. Sa valorisation internationale doit partir de sa signification propre qui promeut la gratitude envers Allah, l'endurance, la connaissance, le service et l'attachement au Prophète PSL.

De la ville débordée à la nation-réseau

La mauvaise question serait de savoir si Touba est désormais trop petite en termes de surface. Cette formulation enferme l'avenir dans une fuite en avant infrastructurelle, celle d'élargir toujours davantage, construire toujours plus loin, absorber toujours plus de véhicules. La question féconde que je propose est différente, elle est la suivante :

Comment l'ensemble du territoire sénégalais peut-il devenir l'infrastructure solidaire du Grand Magal, tout en laissant à Touba sa centralité historique, spirituelle et symbolique ?

L'avenir pourrait être celui d'une nation-réseau, et Touba comme coeur spirituel ; Mbacké et les périphéries comme ceinture logistique ; les régions comme espaces de préparation, de service et de célébration complémentaire ; la diaspora comme relais culturel, intellectuel et diplomatique.

Le Magal ne serait ni dispersé ni amoindri. Il serait gouverné à l'échelle qu'il a réellement atteinte. Son génie politique ne tient pas seulement au nombre de personnes qu'il rassemble. Il tient à l'architecture morale et sociale qui rend leur accueil possible. L'État sénégalais ne doit ni remplacer cette architecture ni la contempler passivement. Il doit apprendre d'elle, l'outiller, la protéger et en faire une source d'innovation nationale. C'est peut-être là la leçon la plus actuelle de Cheikhoul Khadim, la véritable grandeur ne réside pas dans la seule concentration de la puissance, mais dans la capacité de la convertir en service.

Le Grand Magal pourrait ainsi devenir bien davantage qu'un immense pèlerinage, explicitement une école sénégalaise de la gouvernance polycentrique, une politique publique de l'hospitalité et un laboratoire mondial de la capacité politique d'accueil en Afrique. À l'heure où le Sud cherche encore quoi proposer au monde, le Sénégal a un élément précieux multisectoriel de nature religieux à exporter pour le bien du monde.

Références scientifiques :

Ahmadou Bamba, Massālik al-Jinān (Les Itinéraires du Paradis), oeuvre majeure consacrée à l'éducation spirituelle, à l'éthique et au perfectionnement intérieur.

Babou, Cheikh Anta, Fighting the Greater Jihad: Amadu Bamba and the Founding of the Muridiyya of Senegal, 1853 - 1913, Ohio University Press, 2007.

Bava, Sophie et Guèye, Cheikh, « Le Grand Magal de Touba : exil prophétique, migration et pèlerinage au sein du mouridisme », Social Compass, vol. 48, no 3, 2001.

Coulon, Christian, « The Grand Magal in Touba: A Religious Festival of the Mouride Brotherhood of Senegal », African Affairs, vol. 98, no 391, 1999, p. 195-210.

Guèye, Cheikh, Touba, la capitale des Mourides, Karthala, 2002.

Ngom, Fallou, travaux sur les traditions intellectuelles mourides, les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba et la culture ajami.

O'Brien, Donal Cruise, The Mourides of Senegal: The Political and Economic Organization of an Islamic Brotherhood, Clarendon Press, 1971; Saints and Politicians, Cambridge University Press, 1975.

Ostrom, Elinor, travaux sur la gouvernance polycentrique et la coproduction des biens collectifs.

Reicher, Stephen et collaborateurs, travaux sur l'identité sociale des foules et les capacités d'entraide dans les grands rassemblements.

Sokhna, Cheikh et collaborateurs, recherches sanitaires et épidémiologiques sur le Grand Magal de Touba.

Villalón, Leonardo A., travaux sur l'islam, l'autorité religieuse, l'État et la démocratisation au Sénégal.