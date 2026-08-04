Sénégal: Affaire Pape Cheikh Diallo - L'instruction sur le point d'être bouclée

L'information judiciaire ouverte dans l'affaire dite des « présumés homosexuels » est sur le point d'être clôturée. Selon un avis transmis aux conseils daté du 1er août 2026, le juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a notifié aux avocats constitués que le dossier de Pape Cheikh Diallo et consorts paraît terminé, conformément à l'article 169 du Code de procédure pénale.

« Le dossier est mis à la disposition des avocats pendant trois jours, avant sa communication au parquet, l'information paraissant terminée », ajoute la source.

Dans cette affaire, une centaine de personnes sont inculpées. Le document cite entre autres Pape Salif Rall Thiam Adama Diallo, Ibrahima Camara, Mansour Bassirou Baldé, Sana BA, Bécaye Faye, Bachir Ka, Mamadou Gning, Bécaye Ndiaye, Djiby Dramé, Doudou Lamine Dieng et Cheikh Amadou Tidiane Diallo, auxquels s'ajoutent 87 autres inculpés.

Le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a retenu contre eux les faits d'association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/SIDA, acte contre nature, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux et complicité d'offre ou de cession de drogue.