Sénégal: Exportations au pays - Une hausse de 48,5% enregistrée en 2025

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié sa « Note d'analyse du commerce extérieur » pour l'année 2025. Selon le document, les exportations du Sénégal sont ressorties à 5 805,6 milliards de FCFA en 2025 contre 3 909,1 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 48,5%.

Cette augmentation explique l'Ansd, est, notamment, consécutive au début d'expédition de la production du gaz naturel liquéfié (125,9 milliards de FCFA en 2025) mais aussi à la hausse des recettes issues des ventes d'huile brute de pétrole (1 528,0 milliards de FCFA en 2025 contre 464,6 milliards de FCFA en 2024), de l'or non monétaire (978,0 milliards de FCFA en 2025 contre 588,0 milliards de FCFA en 2024), des produits pétroliers raffinés (860,6 milliards de FCFA en 2025 contre 791,9 milliards de FCFA en 2024) et des crustacés, mollusques et coquillage (126,0 milliards de FCFA en 2025 contre 88,8 milliards de FCFA en 2024).

Cependant, la baisse des ventes d'arachides non grillés (1,4 milliard de FCFA en 2025 contre 65,3 milliards de FCFA en 2024) et des conserves de poissons (37,6 milliards de FCFA en 2025 contre 67,1 milliards de FCFA en 2024) a limité cette hausse. Les expéditions du Sénégal en 2025 sont orientées, principalement, vers les continents européen (41,8%), africain (28,9%) et asiatique (18,2%). Malgré l'accord commercial relatif à l'Agoa et la diversification des expéditions, la part de l'Amérique demeure faible (4,5%) comparée aux trois principales destinations.

Les ventes de marchandises du Sénégal vers l'Afrique ont fortement progressé en 2025 pour s'établir à 1 680,0 milliards de FCFA contre 1 446,2 milliards de FCFA un an auparavant, soit une hausse de 16,2%. Cette évolution est imputable à l'accroissement des exportations de produits pétroliers finis (659,8 milliards de FCFA en 2025 contre 564,5 millions de FCFA en 2024), de gaz liquéfiés naturels (41,6 milliards de FCFA contre 0,0 milliards de FCFA), des engrais minéraux et chimiques (29,3 milliards de FCFA contre 13,7 milliards de FCFA) et des cigarettes (40,0 milliards de FCFA contre 34,5 milliards de FCFA).

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En particulier, les expéditions du Sénégal vers les pays membres de la Cedeao\Aes progressent de 11,3%, passant de 1 304,7 en 2024 à 1 451,7 milliards de FCFA en 2025. Les pays de cette sous-région ont reçu 86,4% des expéditions du Sénégal vers l'Afrique en 2025, après 90,2% en 2024. Les ventes à destination du continent européen augmentent de 127,8% en 2025 pour s'établir à 2 424,8 milliards de FCFA contre 1 064,3 milliards de FCFA en 2024.

Cette hausse émane, notamment, de la vente à l'extérieur d'huile brute de pétrole (978,6 milliards de FCFA en 2025 contre 162,9 milliards de FCFA l'année précédente), de l'or non monétaire (715,2 milliards de FCFA contre 452,3 milliards de FCFA), de crustacés, mollusques et coquillages (109,1 milliards de FCFA contre 68,7 milliards de FCFA) et de crustacés, mollusques et coquillages (109,1 milliards de FCFA contre 68,7 milliards de FCFA).

Les exportations du Sénégal vers le continent asiatique se situent à 1 056,6 milliards de FCFA en 2025 contre 922,5 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 14,5%. Cette augmentation est expliquée par celle des ventes d'huile brute de pétrole (427,6 milliards de FCFA en 2025 contre 293,0 milliards de FCFA en 2024), d'huile brute d'arachide (18,4 milliards de FCFA contre 2,2 milliards de FCFA) et de gaz liquéfié naturel (6,5 milliards de FCFA en 2025).