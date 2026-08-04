Soudan: Tenue de la deuxième réunion du comité pour la préparation de l'échange des détenus

4 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La deuxième réunion du comité pour la préparation de l'échange des détenus, formé conformément à la décision du Président du Conseil Souverain de transition n° (270) de l'année 2026, s'est tenue le samedi en présence de tous ses membres.

La réunion a examiné le progrès de l'exécution des missions précédentes concernant l'inventaire et le classement des détenus, ainsi que la préparation des registres et des listes des données nécessaires.

La réunion a également approuvé le plan établi pour le processus de préparation et les étapes suivantes à toutes les phases de l'échange

La réunion a également salué la réactivité des familles des disparus et des détenus qui ont répondu à l'appel du comité.

Le comité affirme la poursuite sérieuse de ses travaux et sa pleine coopération avec toutes les parties concernées afin d'assurer une préparation et une organisation efficaces et de soumettre son rapport final dans les délais prévus.

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