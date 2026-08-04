Soudan: Le Ministère des AE tient une réunion avec le directeur adjoint de bureau du HCR au pays

4 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministère des Affaires Etrangères a tenu Lundi une réunion avec le directeur adjoint de bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Soudan, dans le cadre du suivi les développements des affrontements ayant eu lieu entre les forces du Front du Tigré et l'armée éthiopienne sur la zone frontalière entre le Soudan et l'Éthiopie.

La réunion a porté sur les derniers développements et les conséquences humanitaires résultant des affrontements dans la région, et leurs répercussions sur la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile en provenance d'Éthiopie.

Le ministère a demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de présenter les faits et de fournir des informations précises à l'opinion publique locale et internationale concernant les développements humanitaires sur la bande frontalière.

À cet égard, les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre la coordination et la consultation pour garantir la réponse humanitaire nécessaire aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, et pour faire face aux répercussions humanitaires des événements, ce qui contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité des réfugiés.

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