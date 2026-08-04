Cote d'Ivoire: Augmentation du prix du carburant - Amadou Koné échange avec les responsables des transporteurs

Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a reçu le lundi 3 août 2026, à son cabinet, à Abidjan-Plateau, les responsables des faitières du secteur des transports. Il s'agit d'Abdoulaye Sylla, de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire ; Ben N'Faly Soumahoro, porte-parole de la faitière des consommateurs (G7) ; Adama Touré, président de la Coordination des gares routières et Ibrahim Diaby, président du Haut conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire.

Ces différents responsables ont salué l'action du ministre Amadou Koné, tout en insistant sur la nécessité d'être associés en amont, aux décisions qui touchent directement leur secteur d'activité.

Mettant à profit cette rencontre, les responsables du secteur des transports ont émis des doléances. Il s'agit, entre autres, de la suppression ou l'allègement des péages sur les axes de transport de marchandises ; la lutte contre les fausses plaques d'immatriculation et les contrôles abusifs ; l'accélération de la convention collective interprofessionnelle du secteur et un mécanisme de soutien structuré à travers un fonds du développement des transports.

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Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a rappelé que le Président de la République, Alassane Ouattara, avait choisi de maintenir les prix inchangés durant le mois de juillet, en dépit de la pression des cours internationaux afin de préserver le pouvoir d'achat des populations.

A l'en croire, l'application stricte de la formule de fixation des prix aurait conduit à près de 1200 Fcfa le litre de super et autour de 900 Fcfa, celui du gasoil, des niveaux que l'Etat a choisi d'amortir par la subvention.

Amadou Koné a insisté sur le caractère conjoncturel de la hausse des prix du carburant. « Cela a augmenté pour un mois. On travaille, pendant qu'on observe », a-t-il exhorté, appelant les acteurs du secteur des transports à ne pas répercuter automatiquement la hausse sur les usagers et ce, dans un esprit de solidarité nationale.

Il a également annoncé la tenue d'une nouvelle réunion technique le jeudi prochain afin d'affiner les propositions du secteur avant leur présentation au Conseil des ministres, ainsi que des rencontres à venir avec les chefs d'entreprises du transport structurées.

Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes de professionnalisation du secteur.