Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence - Limak Afrika distinguée meilleure entreprise éco-citoyenne

La 13e édition du Prix national d'excellence montre que cette distinction a, certes, un caractère financier, mais également une dimension symbolique. Sans oublier qu'il demeure une reconnaissance nationale de l'État à l'endroit de ses filles et fils les plus méritants. Cette cérémonie s'est déroulée le lundi 3 août 2026, au palais de la présidence en présence du Chef de l'Etat, alassane Ouattara.

Dans le domaine de l'environnement et de la transition écologique, le Prix d'excellence de la meilleure entreprise éco-citoyenne a été attribué à la société Limak Afrika. Erdem Öner, directeur général de Limak Afrika Sa, s'en félicite : « Nous sommes un modèle en matière d'industrie durable et d'éco-citoyenneté. Cette distinction est une fierté pour nous. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire pour cette distinction. Nous sommes un acteur majeur de la production de ciment et de béton prêt à l'emploi. Sur le plan social, notre entreprise privilégie l'emploi local avec 70 % de ses effectifs issus des communautés riveraines, soutient l'éducation de plus de 1 500 élèves, améliore les infrastructures communautaires et promeut l'égalité de genre. »

Engagée dans une démarche éco-citoyenne, l'entreprise a déployé des technologies performantes de maîtrise des nuisances industrielles, notamment des filtres à poussière, la couverture des installations et le suivi permanent de la qualité de l'air, permettant de réduire significativement des émissions atmosphériques.

Elle adopte également une gestion durable des ressources naturelles à travers le traitement et la réutilisation des eaux usées domestiques, le recyclage des eaux industrielles en circuit fermé, ainsi que la valorisation des déchets par tri, le réemploi et la réutilisation des boues et déchets de béton.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette démarche génère des résultats concrets, avec une baisse de 6,2 % de consommation énergétique par tonne de ciment produit entre 2024 et 2025, passant de 45,97 kwh à 43,12 kwh. Certifié Iso 9001, Iso 14001 et Iso 45001, Limak Afrika respecte les standards internationaux et réalise des évaluations avancées de ses empreintes carbonne et hydrique.

Chaque lauréat classé premier dans sa catégorie, comme les années précédentes, reçoit : un trophée, un diplôme signé de la main du Président de la République, Alassane Ouattara et une enveloppe de 10 millions de FCfa.

À cette dotation, s'ajoute un privilège hautement symbolique : les premiers lauréats feront partie des invités spéciaux du Chef de l'État lors des festivités du 66e anniversaire de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire prévues le vendredi 7 août, dans la commune de Yopougon.

Le chef du gouvernement a salué et félicité les 80 lauréats de l'édition 2025 du Prix national de l'excellence. « Par votre parcours, vous démontrez que l'excellence est accessible à toutes celles et à tous ceux qui font preuve de rigueur, de persévérance et d'intégrité. Vous êtes désormais des modèles pour notre jeunesse et des références pour l'ensemble de la Nation. Je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations », a souligné le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

A noter que pour les lauréats classés 2es et 3es ne sont pas concernés par la cérémonie du 3 août 2026, à la Présidence de la République. Ces derniers, comme lors des éditions précédentes, seront distingués au cours de cérémonies spécifiques organisées, dans les jours à venir, par les ministères et institutions de tutelle de chaque catégorie.