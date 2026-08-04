Cote d'Ivoire: Brunch des femmes polytechs - La deuxième édition sous le signe de la femme africaine

A l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine (Jifa) célébrée chaque 31 juillet, le Réseau Inp-HB Alumni a initié la deuxième édition du Brunch des femmes polytechs. Cette édition s'est tenue le 1er août, au Plateau, avec pour ambition de rassembler les femmes diplômées de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) et celles des ex-grandes écoles ivoiriennes.

Plus qu'une simple rencontre conviviale autour d'un repas, avec en prime des prestations artistiques, ce brunch se veut un moment stratégique d'échange, de valorisation et de mobilisation autour du leadership féminin, et de l'engagement communautaire.

Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, a adressé ses félicitations et encouragements aux femmes de Polytech pour leur initiative louable et leur engagement indéfectible: « Leur dynamisme est une source d'inspiration pour toute la communauté. Cette démarche témoigne de leur volonté de créer des liens solides et de promouvoir le réseautage ».

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Pour elle, l'organisation d'un tel événement est une preuve concrète de leur leadership et de leur capacité à fédérer : « Cet événement d'envergure se tient opportunément au lendemain de la Journée de la femme africaine, conférant ainsi une résonance particulière à cette rencontre. Cette coïncidence temporelle renforce le message d'autonomisation et de reconnaissance des femmes sur le continent africain et met en lumière le rôle crucial qu'elles jouent dans le développement sociétal et économique. Leur participation est essentielle pour le progrès et l'innovation. Cet engagement doit se manifester à travers diverses actions, qu'elles soient professionnelles, associatives ou civiques, afin de maximiser leur impact positif sur leur environnement ».

L'importance du partage d'expériences entre les différentes générations est mise en avant au cours de ce brunch. Des échanges intergénérationnels, vecteurs puissants de transmission de savoirs, de compétences et de valeurs, ont permis aux jeunes diplômées de bénéficier des conseils avisés de leurs aînées. Bien que ces dernières peuvent s'enrichir des perspectives nouvelles et des dynamiques contemporaines apportées par la nouvelle génération.

Leur action, dit-elle, contribue de manière significative à la concrétisation de la vision du Chef de l'État concernant la place et le rôle des femmes dans la société. « Les femmes de Polytech, à travers leur parcours, leurs réalisations et leur engagement, inspirent profondément et servent de modèles exemplaires aux jeunes générations. Leur détermination montre la voie à suivre et encourage les jeunes filles à poursuivre leurs rêves, à exceller dans leurs études et à s'investir pleinement dans leur carrière et leur communauté ».

Pascal Guéi-Ecare, représentant la marraine, la sénatrice Mariame Dao Gabala, souligne que ces femmes mises en réseau entretiennent la sororité pour que la cause de la femme avance en Côte d'Ivoire.

Ziata N'Goran Aw, représentant le directeur général de l'Inp-HB, a montré son soutien à l'entrepreneuriat féminin par sa présence. Pour elle, la place de la femme à l'Inp-HB est complètement visible avec la mise en place d'un service genre.

Diane Anguibi, présidente du réseau des femmes Alumni de l'Inp-HB, souligne que cette initiative vise à créer un espace de réseautage durable entre femmes polytechniciennes, encourager la prise de parole sur les enjeux du leadership au féminin et constituer un répertoire structuré des alumni de l'Inp-HB.

À travers des panels, les intervenantes ont invité l'auditoire à partager expériences et bonnes pratiques dans un esprit d'écoute intergénérationnelle. La Journée de la femme africaine fut promulguée, le 31 juillet 1974, par les Nations unies.