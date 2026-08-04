Sénégal: Près de 10 millions de plants produits en 2025

Le bilan de la Campagne nationale de reboisement (Cnr) 2025 fait état de près de 10 millions de plants produits sur un objectif de plus de 13 millions, soit un taux d'exécution de 71,98 %. La Direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols (Defccs) relève toutefois des défis liés à la disponibilité des intrants et au suivi des plantations.

La Campagne nationale de reboisement (Cnr) 2025 livre un bilan contrasté. Selon le rapport de synthèse de la Direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols (Defccs), les efforts engagés ont permis d'importantes réalisations dans la production de plants et la restauration des écosystèmes.

Pour cette édition, les prévisions tablaient sur 13,78 millions de plants dans 1.400 pépinières. Au terme de la campagne, 9.918.920 plants ont été produits dans 1.489 pépinières, soit un taux d'exécution de 71,98 %. Le nombre de pépinières réalisées dépasse ainsi l'objectif initial, avec un taux d'exécution de 106,35 %.

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La mobilisation des partenaires a contribué à ces résultats. Des structures comme « Tree for the Future », « Mothers Tree, Sgo », Caritas et l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (Asergmv) ont accompagné les services déconcentrés. Leur contribution s'élève à 1.230.007 plants.

« La disponibilité des intrants reste cependant un défi. Sur les 10 millions de graines prévues, 8,5 millions ont été fournies, soit un taux de satisfaction de 85 % », indique-t-on dans le rapport. Pour les semences, seuls 2.247,4 kg ont été distribués sur un besoin estimé à 5.000 kg, soit un taux de satisfaction de 44,94 %.

Sur le terrain, les résultats contrastent. Les plantations massives ont atteint 3.560,6 hectares sur un objectif de 7.126 hectares, soit un taux d'exécution de 50 %. « En revanche, les plantations linéaires affichent 1.620,5 km réalisés sur 1.860 km prévus, soit 87,1 % », peut-on lire.

Les opérations de restauration et de réhabilitation des terres ont dépassé les attentes avec 4.512,1 hectares, contre 2.268 hectares prévus, soit un taux d'exécution de 198,9 %. Les mangroves ont également dépassé leur objectif avec 263,92 hectares restaurés, contre 245 hectares prévus.

La campagne a aussi été marquée par la Journée nationale de l'arbre et le lancement du challenge « 1 million d'arbres plantés en 48 h ». Selon le rapport, la caravane écologique nationale a permis la plantation de 49.254 plants.

Malgré ces résultats, la Defccs relève la nécessité d'améliorer la survie des plantations et de renforcer la production des espèces protégées. Le rapport relève notamment que « seule Celtis integrifolia a été produite avec 702 plants » parmi les espèces intégralement protégées par le Code forestier.

Les priorités pour les prochaines années

La Direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols (Defccs) recommande de mieux anticiper les besoins en mettant à disposition, et à temps, « des intrants de bonne qualité et en quantité suffisante », particulièrement les semences certifiées, les gaines et le matériel de pépinière.

Le rapport de la Campagne nationale de reboisement (Cnr) 2025 invite également à renforcer la production des espèces protégées, à promouvoir les plants de hautes tiges et à assurer un suivi régulier des espaces reboisés.

Pour les services forestiers, la réussite des prochaines campagnes dépendra surtout de la capacité des plants à survivre et à restaurer durablement les écosystèmes.