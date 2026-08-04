Sénégal: Un grenier du savoir encore méconnu

Populaire auprès des fidèles, le « Daaray Kamil », plus connu sous le nom de Bibliothèque Cheikhoul Khadim, demeure pourtant largement méconnu dans sa vocation réelle. Son appellation en wolof entretient une confusion : beaucoup pensent qu'il s'agit uniquement d'un lieu de conservation du Coran. En réalité, cette institution renferme un patrimoine documentaire d'une richesse exceptionnelle. Ses responsables s'emploient aujourd'hui à mieux faire connaître son contenu, notamment à travers un vaste programme de digitalisation.

« Daaray Kamil » (la Maison du Coran) figure parmi les sites les plus fréquentés durant le Grand Magal de Touba 2026. Situé à une cinquantaine de mètres à l'est de la Grande Mosquée, derrière la route secondaire et jouxtant la façade ouest de la résidence de Serigne Abdou Khadre Mbacké, quatrième khalife général des Mourides, ce bâtiment de couleur beige accueille chaque année des milliers de visiteurs.

Dès les premières heures de la matinée, de nombreux fidèles s'y rendent pour accomplir leur ziar. L'édifice, dont la façade est ornée d'inscriptions en arabe, abrite à la fois une importante bibliothèque islamique et le mausolée de Serigne Abdou Lahat Mbacké.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Troisième khalife général des Mourides (1968-1988), Serigne Abdou Lahat Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, y repose depuis son rappel à Dieu. C'est lui qui fit ériger cette bibliothèque en 1977 afin de préserver et de valoriser les écrits de son père. Le coordonnateur de la bibliothèque, Ousseynou Diattara, rappelle que le choix d'y inhumer Serigne Abdou Lahat traduit la reconnaissance de son engagement dans la création et le développement de cette institution. « C'est ce qui explique également la forte affluence de fidèles qui viennent se recueillir devant son mausolée », souligne-t-il.

Parmi eux, Amy Diouf, venue de Fatick, ne manque jamais ce rendez-vous. « Chaque année, je viens faire mon ziar auprès de Baye Lahat. Je prie pour que Dieu exauce mes voeux », confie cette fidèle de 32 ans. Après leur recueillement, beaucoup poursuivent leur visite dans l'espace consacré aux reliques de Cheikh Ahmadou Bamba, où sont conservés plusieurs objets lui ayant appartenu, notamment son lit, son matelas, ses plumes et divers effets personnels.

Une bibliothèque aux multiples trésors

Si Serigne Abdou Lahat Mbacké a fondé cette bibliothèque pour préserver l'héritage intellectuel de Cheikh Ahmadou Bamba, sa richesse reste encore peu connue du grand public. Selon Ousseynou Diattara, cette méconnaissance s'explique en partie par son appellation. « Beaucoup pensent que le Daaray Kamil ne contient que des exemplaires du Coran. Cette perception empêche de nombreuses personnes de venir découvrir ce patrimoine.

Pourtant, on y trouve également des ouvrages de droit islamique, des khassaïdes, des livres de théologie, de fiqh, de tawhid, de nahwu (grammaire arabe) ainsi que de nombreuses autres disciplines », explique-t-il.

Cette confusion est renforcée par l'existence d'un autre Daaray Kamil, situé à Keur Gou Mag, à Diourbel, exclusivement consacré à la mémorisation et à la lecture quotidienne du Saint Coran. La Bibliothèque Cheikhoul Khadim est organisée en cinq grands espaces. Le premier est consacré aux exemplaires du Saint Coran, provenant notamment d'Arabie saoudite et d'Égypte.

Il renferme également plusieurs copies manuscrites réalisées par des fils, petits-fils et disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Le deuxième espace est dédié aux khassaïdes. On y conserve de nombreux recueils de poèmes du fondateur du mouridisme, dont le célèbre Fulkul Mashun, ainsi que d'autres manuscrits encore inédits. La troisième salle est réservée à la documentation générale. Elle rassemble des ouvrages portant sur le soufisme, la culture islamique, le droit, l'économie, l'agriculture, l'agronomie et bien d'autres domaines. Cette importante documentation constitue une source précieuse pour les chercheurs sénégalais et étrangers préparant des mémoires ou des thèses.

La digitalisation au service de la transmission

Le quatrième espace conserve les correspondances adressées à Cheikh Ahmadou Bamba, notamment celles de ses disciples, des administrateurs coloniaux et de plusieurs figures religieuses appartenant aux différentes confréries, telles que la Tidjaniya et la Qadiriyya. Enfin, le cinquième espace est consacré aux conférences et à la lecture du Saint Coran. Les conférences organisées, notamment durant le mois de Ramadan, y sont soigneusement archivées.

Sous l'impulsion de son conservateur, Serigne Moustapha Diattara, la Bibliothèque Cheikhoul Khadim s'est engagée dans un vaste chantier de modernisation. Les responsables ont lancé un programme de numérisation des ouvrages afin de permettre aux chercheurs, étudiants et lecteurs d'accéder aux collections à distance grâce à une plateforme numérique.

Avant Serigne Moustapha Diattara, qui assure la conservation de la bibliothèque depuis 2004, l'institution a été dirigée successivement par Aliou Ndao (1982-1990), puis par El Hadji Mbacké Ibra Dia (1990-2004).