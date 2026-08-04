Congo-Kinshasa: Trois combattants de la milice CRP tués lors d'affrontements avec les FARDC à Djugu

4 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Trois miliciens de la CRP neutralisés, deux autres grièvement blessés et un vent de panique sur le site de déplacés de Rhoo. C'est le bilan provisoire des violents affrontements qui ont opposé, ce lundi 03 août 2026 vers midi, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) aux éléments de la Convention pour la révolution populaire (CRP) dans le territoire de Djugu, en province de l'Ituri, affirment des sources sécuritaires.

Selon ces sources, les combats ont éclaté sur les collines du village de Rhoo lorsque des assaillants armés, venus de Rhoo et de Mbudjona, ont attaqué une position de l'armée à l'aide de mortiers de calibre 60. Les miliciens soupçonnaient les militaires de harceler des cultivateurs venus du site de déplacés voisin.

La riposte à l'arme lourde déclenchée par les FARDC a donné lieu à d'intenses échanges de tirs durant plus de trois heures.

Une rupture brusque du cessez-le-feu

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Cette reprise des hostilités marque un tournant sécuritaire préoccupant dans la région :

Première violation au cessez-le-feu : Il s'agit du premier affrontement armé signalé entre l'armée et la faction liée à Thomas Lubanga depuis la décision unilatérale de cessation des hostilités décrétée par la CRP le 14 mai dernier pour soutenir le processus de paix.

Menaces accrues sur les civils : cet incident survient dans un climat de tension vive, alors que des vidéos récentes montraient déjà des membres de ce groupe armé imposer des travaux communautaires forcés aux habitants dans les chefferies de Bahema-Nord et de Badjere.

Face au risque d'une nouvelle escalade de la violence, les défenseurs des droits humains et les notables de l'Ituri demandent instamment au commandement des FARDC de renforcer le dispositif sécuritaire pour protéger les civils et préserver la stabilité de la zone.

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