Congo-Kinshasa: La Fondation Mapon offre plus de 100 bourses d'études aux élèves des sept territoires du Maniema

La Fondation Mapon a annoncé, la semaine dernière, l'attribution de plus de 100 bourses scolaires à des élèves du primaire et du secondaire dans les sept territoires du Maniema, pour l'année scolaire en cours (2026-2027).

Cette initiative vise à offrir un accès gratuit à l'enseignement de qualité au sein du Complexe scolaire Mapon aux enfants issus des sept territoires du Maniema. Le processus repose sur un quota de quatre candidats présentés par chaque communauté ou confession religieuse, qui s'affronteront lors d'un concours de sélection fondé sur le mérite.

L'annonce de ce programme a été accueillie avec soulagement par les familles et de nombreux parents démunis, pour qui l'accès aux établissements Mapon était jusqu'ici hors de portée financière.

Une mère de famille exprime sa gratitude :

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« Nous autres, nous n'avions pas les moyens de faire étudier les enfants à l'école Mapon. Mais aujourd'hui, ils nous donnent cette occasion et brèche pour que nos enfants puissent étudier gratuitement à l'école Mapon, nous disons merci. »

Afin d'éviter tout favoritisme dans le choix des candidats soumis au concours, la société civile plaide pour la plus grande transparence.

Maître Stéphane Kamundala interpelle directement les décideurs communautaires et religieux :

« J'appelle les parents, les églises qui ont la charge d'opérer le choix des enfants qui doivent venir les représenter pour la province, d'être trop objectifs et de ne pas rentrer dans les sentiments, dans les tractations inutiles qui ne pourront pas aider la province à aller de l'avant. »

Engagement des églises et vision de développement de la Fondation

Les représentations religieuses se sont engagées à garantir l'équité du processus. L'évêque anglican Zacharie Katanda a confirmé leur volonté de soutenir cette démarche « sans complaisance » pour faciliter la concrétisation des objectifs sociaux de l'initiative.

Pour les dirigeants de la Fondation Mapon, notamment le Dr Remmy Kauka, cette attribution de bourses traduit une conviction : la formation des jeunes constitue le levier le plus puissant pour assurer l'avenir et le développement durable de la province du Maniema.