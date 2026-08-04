Congo-Kinshasa: Une barge de 500 tonnes annoncée pour renforcer la liaison fluviale entre Kindu et Ubundu

La province du Maniema bénéficiera prochainement d'une barge de fret fluvial d'une capacité de 500 tonnes et d'un bateau pousseurs destinés à renforcer la liaison entre Kindu et Ubundu située dans la province de la Tshopo, à environ 125 km au sud-est de Kisangani. L'annonce a été faite lundi 3 août lors d'une réunion consacrée au développement des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie à travers le Corridor central.

Conduite par l'ambassadeur de Tanzanie en RDC, la délégation tanzanienne séjourne au Maniema dans le but de promouvoir les opportunités d'affaires et d'investissement entre les opérateurs économiques des deux pays.

Pour les autorités provinciales, cette infrastructure constitue une étape importante dans le désenclavement de la province.

Le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankubi, estime que cette nouvelle liaison fluviale facilitera le transport des marchandises vers Kisangani, puis Kinshasa.

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« C'est très capital pour nous parce que cela va contribuer au désenclavement de la province du Maniema via la ville de Kisangani. Avec cette barge, les échanges seront davantage facilités, d'autant que la route Kisangani-Ubundu est en cours de finalisation », a-t-il déclaré.

Une livraison annoncée avant la fin de l'année

Selon le secrétaire exécutif du Corridor central, Flory Okandju, le financement du projet est déjà sécurisé.

Il précise que les fonds destinés à la construction de la barge et du bateau pousseur sont disponibles et qu'un mémorandum d'entente sera signé avec les autorités provinciales avant le lancement des travaux.

« Les fonds sont disponibles. Après la signature du mémorandum d'entente, nous lancerons la mise en oeuvre du projet que nous comptons livrer avant la fin de cette année », a-t-il assuré.

La mission tanzanienne s'est poursuivie par une visite technique de l'aéroport national de Kindu.

Cette visite vise à évaluer les possibilités de renforcer la connectivité aérienne entre Dar es-Salaam et Kindu, dans le cadre du développement des échanges commerciaux entre la RDC et la Tanzanie.

Pour les autorités, ces projets routiers, fluviaux et aériens devraient contribuer à améliorer la circulation des personnes et des marchandises, tout en renforçant l'intégration économique du Maniema au sein du Corridor central.