Congo-Kinshasa: Jet Lutumba - « Les travaux de réhabilitation des voies urbaines vont transformer la mobilité à Matadi »

4 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La réhabilitation des voies urbaines de Matadi au Kongo-Central est au coeur des efforts visant à améliorer la mobilité et à accompagner le développement de la ville.

Affirmation de Lutumba Jet, administrateur chargé des finances au sein de Wasicongo, l'entreprise congolaise en charge de ces travaux, dans un entretien accordé à Radio Okapi et diffusé dans les journaux de ce mardi 04 août 2026 matin.

Selon M. Lutumba, ces travaux répondent à la nécessité de moderniser les infrastructures routières de Matadi, une ville confrontée à des défis liés à la circulation et à l'état de plusieurs axes urbains.

L'objectif, explique-t-il, est d'offrir aux habitants des voies mieux aménagées, capables de faciliter les déplacements et de soutenir les activités économiques locales, soulignant que la réalisation de ces travaux nécessite de relever plusieurs défis, notamment sur les plans technique et financier.

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Malgré ces contraintes, Lutumba Jet affirme que des avancées sont enregistrées dans l'exécution du projet et que les équipes restent mobilisées pour atteindre les objectifs fixés.

Pour l'entreprise Wasicongo, l'amélioration du réseau routier urbain doit contribuer à renforcer l'attractivité de Matadi, à fluidifier la circulation et à améliorer le cadre de vie des populations.

Dans cet entretien avec Élise Kavira, Lutumba Jet présente les perspectives de ces travaux ainsi que leur contribution au développement économique et social de la ville portuaire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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