Madagascar: Afrobasket U18 - Les Ankoay héritent d'un groupe relevé

Madagascar figure dans le groupe B avec le Mali, le Maroc et le Gabon. Les Ankoay devront batailler pour terminer au moins parmi les trois premiers et atteindre les quarts de finale.

Versés dans le groupe B avec le Mali, le Maroc et le Gabon, les jeunes Ankoay devront bien négocier leurs matchs pour terminer au moins parmi les trois premiers et décrocher leur billet pour les quarts de finale de l'AfroBasket U18, disputé du 5 au 16 août à Abidjan.

Quatre équipes aux profils différents se disputeront les trois places potentiellement qualificatives. Le Mali part avec le statut de grand favori. Sacrés champions d'Afrique en 2024 après un parcours parfait de six victoires, les Aiglons sont devenus une référence du basketball africain des jeunes. Triple champion continental et habitué de la Coupe du monde U19, le Mali affiche une moyenne de 88,5 points inscrits pour 59,2 encaissés par match. Son meilleur marqueur, Diallo, tourne à 16,2 points de moyenne.

Vice-championne d'Afrique à domicile en 2022 avant de manquer l'édition 2024, Madagascar revient avec des arguments solides. Les jeunes Ankoay possèdent la meilleure attaque du groupe, avec 98,5 points de moyenne, ainsi que la défense la plus efficace, avec 37,8 points encaissés. Leur jeu rapide et leur discipline collective constituent leurs principaux atouts. En attaque, Thesbon Matazaky Raolompanantena se distingue avec 12,3 points par rencontre.

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Le Maroc, quatrième en 2024, mise sur une organisation défensive bien rodée. Les Lionceaux affichent une moyenne de 71 points marqués pour 64,2 encaissés, tandis que le Gabon, qualifié après un parcours convaincant dans la zone 4, compense son manque d'expérience par un fort impact physique. Les Gabonais tournent à 66,5 points inscrits pour 73 encaissés.

Une troisième place peut suffire

La formule de la compétition entretient les ambitions. Les douze équipes sont réparties en trois groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, accéderont aux quarts de finale. Huit sélections étaient déjà présentes en 2024, tandis que Madagascar, le Gabon, le Tchad et la Tunisie effectuent leur retour.

Dans ce format, une troisième place pourrait suffire à ouvrir les portes du tableau final. Les confrontations contre le Maroc et le Gabon seront déterminantes dans la course à la qualification, tandis que le duel face au Mali constituera un véritable test contre le champion d'Afrique.

« Nous avons nos chances. Tout dépendra du travail de scouting réalisé par le staff technique. L'objectif prioritaire reste la qualification en quarts de finale. Nous analyserons ensuite les possibilités pour la suite de la compétition. Il faudra d'abord prendre en compte la Côte d'Ivoire, qui bénéficie de l'avantage d'évoluer à domicile », souligne Andry Rakotomanantsoa, entraîneur des Ankoay filles lors de l'AfroBasket 2022.

Au regard des statistiques, une qualification hors du groupe B semble à la portée de Madagascar sur le papier. Les quatre nations réunissent des profils de jeu bien distincts : la puissance offensive et l'expérience du Mali, la vitesse et l'efficacité défensive de Madagascar, la solidité tactique du Maroc et l'impact athlétique du Gabon. Il appartiendra aux Ankoay de trouver les bonnes réponses.