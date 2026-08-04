Madagascar: Toamasina - Un incendie ravage Bazar Kely

Un incendie a ravagé le marché de Bazar Kely, à Toamasina. Le sinistre a fait un mort et causé d'importants dégâts matériels.

Un drame humain. Un homme a perdu la vie dans l'incendie qui a ravagé le marché de Bazar Kely, à Toamasina. Son corps, retrouvé tôt hier matin parmi les décombres, était entièrement carbonisé, rendant impossible son identification.

Le feu, qui s'est déclaré la veille vers 22 h 40, a embrasé le marché pendant plusieurs heures avant d'être maîtrisé aux alentours de 5 h 30.

Au lever du jour, Bazar Kely n'était plus qu'un champ de désolation. Les rangées de kiosques avaient disparu, remplacées par des carcasses de tôles tordues et des structures en bois calcinées. Les marchandises, jadis entassées sur les étals, n'étaient plus que cendres et poussière. L'air restait lourd, imprégné d'une odeur âcre de fumée, tandis que le sol était jonché de débris encore tièdes, selon le témoignage d'un confrère sur place.

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Les pompiers, soutenus par les forces de l'ordre et les habitants, ont combattu le feu sans relâche. Certains riverains ont apporté de l'eau pour aider à contenir l'embrasement, mais la chaleur et la densité des étals ont rendu l'intervention particulièrement difficile.

Pertes

Selon les premières estimations, près de 90 % du marché ont été détruits et plus de 3 000 kiosques ont disparu dans les flammes. Les dégâts matériels sont évalués à plusieurs centaines de millions d'ariary. Les commerçants, déjà éprouvés par le passage du cyclone Gezani, voient leurs moyens de subsistance anéantis une nouvelle fois. Au petit matin, les sinistrés se sont rassemblés parmi les ruines pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être, sous le regard des pompiers encore présents sur les lieux.

Les autorités locales se sont rendues sur place pour apporter leur soutien aux victimes. Elles ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer l'origine du sinistre. Certains évoquent un feu parti d'une cuisson de soupe de pieds de boeuf, mais seule l'enquête permettra de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.

Le Bazar Kely a déjà été ravagé par les flammes à trois ou quatre reprises, sans que des mesures durables aient été mises en place. Les habitants réclament la création de voies d'accès pour les pompiers ainsi que l'installation de bouches d'incendie supplémentaires afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.