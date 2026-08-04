Afrique: Transport - Le corridor aérien Madagascar-Comores rétabli

Après quatre années d'interruption, en raison de tensions politiques entre Madagascar et les Comores, la liaison aérienne entre les deux pays a repris depuis jeudi dernier.

Les liaisons aériennes directes avaient été interrompues en juillet 2022 à la suite d'une décision des autorités malgaches fondée sur des considérations sanitaires. Pour marquer cette étape, un vol inaugural a été assuré par Madagascar Airlines entre Antananarivo et Moroni, jeudi 30 juillet. La compagnie a effectué une boucle Antananarivo-Mahajanga-Moroni, avec une escale à Mahajanga.

Le ministre des Transports et de la Météorologie était à bord de l'ATR 72, accompagné de plusieurs personnalités. Une cérémonie officielle marquant la reprise de la liaison s'est ensuite tenue à l'aéroport international d'Amborovy.

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« Les deux gouvernements reconnaissent que ce premier vol inaugural est un succès. La reprise de cette liaison est très importante. C'est un grand avantage pour les professionnels du tourisme et surtout pour la diaspora malgache aux Comores, estimée à plus de 20 000 personnes, ainsi que pour les résidents comoriens à Madagascar. C'est un moyen pour les familles de se retrouver, pour les étudiants de poursuivre leurs études ou pour les voyageurs de découvrir une nouvelle destination. Cette relance de la liaison aérienne permettra également de réduire les dépenses. Actuellement, le tarif des billets appliqué par Madagascar Airlines vers les Comores est deux fois plus élevé », a déclaré le ministre.

La compagnie assurera désormais cette desserte deux fois par semaine, les jeudis et les dimanches. Cette reprise doit permettre de renouer les liens entre les deux îles. Deux jours après la reprise des vols de Madagascar Airlines, la compagnie Royal Air Comores a également effectué son premier vol vers Mahajanga, samedi dernier.

Catalyseur

L'appareil, parti de l'aéroport Prince-Saïd-Ibrahim à 11 h 20, s'est posé à l'aéroport d'Amborovy après quatre-vingt-dix minutes de vol.

« L'ouverture de cette ligne entre Mahajanga et Moroni illustre le rôle des infrastructures aéroportuaires comme catalyseurs du développement économique. Pour l'Adema, chaque nouvelle compagnie représente une opportunité de créer de la valeur pour nos territoires. Aujourd'hui, nous avons fait bien plus que relancer une ligne aérienne. Nous avons rouvert une passerelle entre Madagascar et l'Union des Comores.

Ce vol inaugural Antananarivo-Mahajanga-Moroni symbolise des retrouvailles, des opportunités retrouvées et une volonté commune de rapprocher deux peuples frères, unis par l'histoire, la culture et l'océan Indien. Derrière chaque siège occupé aujourd'hui, il y a une histoire.

Cette liaison contribuera à renforcer les échanges humains, économiques, touristiques et culturels entre nos deux pays. Nous célébrons également le rapprochement de deux nations et la promesse d'un avenir encore plus connecté au coeur de l'océan Indien », a déclaré le directeur général de l'Adema (Aéroports de Madagascar).

Cette nouvelle liaison propose trois rotations hebdomadaires, les mardis, jeudis et dimanches, au tarif de 200 000 KMF (2 017 900 ariary) pour un billet aller-retour.

« Nous entretenons des liens historiques et culturels étroits avec les Comores et Mayotte. Des Comoriens ont de la famille à Mahajanga, des Malgaches ont de la famille aux Comores. Les échanges seront donc encore plus nombreux. Ces voyageurs prendront le taxi, fréquenteront les restaurants et consommeront des produits touristiques. Les Comoriens sont également très intéressés par des produits malgaches comme le textile. C'est la troisième liaison dont nous bénéficions. Jusqu'à présent, nous avions des vols en provenance d'Antananarivo et de Mayotte.

Aujourd'hui, nous en demandons davantage.

Le directeur général de Madagascar Airlines nous a annoncé que la compagnie étudiait l'ouverture d'une ligne directe entre Marseille et Mahajanga, ce qui nous intéresse. Nous demandons également la réouverture de la ligne La Réunion-Mahajanga, qui existait auparavant. Dans le tourisme, plus nous sommes accessibles, plus nous avons de vols et de liaisons, plus l'économie fonctionne », a indiqué Kaed Sidine, directeur de l'Office régional du tourisme du Boeny (ORTB).

« Cette nouvelle ligne dynamise l'économie et stimule le tourisme dans la région Boeny. Elle facilite les échanges commerciaux et attire les investisseurs. La connexion sera plus rapide, plus directe et plus régulière pour les passagers comme pour les opérateurs économiques. Elle témoigne également d'une modernisation continue. L'augmentation du trafic permettra à l'Adema de réinvestir dans la sécurité, la sûreté et la qualité des services de l'aéroport de Mahajanga », a ajouté le directeur général de l'Adema.